Погода на месяц в Хабаровске: в октябре 2020 заметно похолодает Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

В Хабаровске погода в октябре, к счастью, чрезмерно дождливой не будет. И все же осень на сто процентов вступит в свои права буквально с первых дней - заявив о себе значительным понижением дневных и ночных температур. Давайте же посмотрим более детально, какой прогноз погоды на месяц предрекают нам синоптики.

В первой декаде октября все еще будет достаточно тепло и солнечно Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Первая декада октября продолжится сентябрьскими дождями. Первого и второго числа месяца ожидается небольшой дождь вперемежку с переменной облачностью, но затем погода постепенно выправится, и на небе появится солнце. В целом же первая декада обещает быть сравнительно теплой и безоблачной - днем столбик термометра поднимется до отметок +14+16 градусов, а ночью до +10 +12 градусов по Цельсию. Осадки в этот период маловероятны и придутся на начало первой недели месяца, ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду в восточном направлении.

Во второй декаде существенно похолодает. Днем уже нужно будет одеваться потеплее, а ночью плотнее заворачиваться в одеяло. Хотя о последнем, возможно, беспокоиться не придется, ведь отопление в Хабаровске должно появиться уже 15 октября, а значит в домах будет тепло.

Тем не менее дневные температуры в этот период упадут до +7 +10 градусов, ночью же ожидается всего от двух до пяти градусов тепла. Ветер почти не сбросит скорость и будет дуть в западном и юго-западном направлении, разогнавшись до 7-10 метров в секунду. Что касается осадков, то большую часть второй декады нас ожидает солнце или переменная облачность, дожди маловероятны, и если и будут, то максимум один-два дня.

Третья декада окончательно настроит погоду на зимний лад Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Третья декада окончательно настроит погоду на зимний лад. Днем на улице похолодает до +3 +7 градусов, ночью температура воздуха впервые может уйти в минус и составит от -1 до + 3. Западный ветер будет дуть со скоростью от девяти до 14 метров в секунду, на небе преимущественно переменная облачность с редкими дождливыми или же, наоборот, солнечными днями.

Такая вот погода в Хабаровске на месяц - картина в целом безрадостная, возможно, скажете вы. Но если взглянуть на нее с другой стороны, то можно найти и позитивные ноты - скоро начнется зима, а с ней и первый снежок, и чистый морозный воздух, и катки, и, наконец, праздники. А пока можно радоваться все еще теплому воздуху, долгим осенним прогулкам в парках и выездам в лес, разукрашенный во все оттенки желтого и красного.