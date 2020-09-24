Афиша на неделю в Хабаровске: Венгерский национальный балет

В этом сезоне театр «Сегед» обеспечил себе широкий круг гастролей в другие страны при участии Министерства культуры Венгрии и консульства. Фото: сайт Szeged Contemporary Dance Company

Репертуар Szeged Contemporary Dance Company состоит из танцев, основанных на произведениях таких композиторов, как Вивальди, Стравинский, Барток, Орфф, и отличается завидным разнообразием. Вместе с ведущим хореографом Тамасом Юрониксом несколько известных европейских хореографов создали для компании современные художественные танцы. С 2000 года театр современного танца «Сегед» работает как автономная компания. Помимо успехов в своей стране, они завоевали признание зрителей и профессионалов, выступая за границей.

Тамас Юроникс сыграл выдающуюся роль в формировании их уникальной художественной самобытности. Он считает, что непрерывное обучение танцоров и обогащение репертуара - его самая важная задача. Способность воспринимать и индивидуализировать современную технику, высокое качество художественного выражения, основанное на технической безопасности, делают репертуар невероятно разнообразным, но в то же время уникальным. Среди особенностей художественных персонажей следует выделить разнообразные эффект-элементы исполнительских стилей, составляющие оригинальность. Уважение к законам сцены является определяющим атрибутом их шоу, равно как и использование театральных средств - в прямом смысле этого слова - которые усиливают эффект восприятия.

Из балета «Кармина Бурана» мы получаем представление о наполненной ритуалами жизни варварского поселения, пытающегося заработать на жизнь на руинах цивилизации и сражающегося за выживание, борющегося со своими страхами, пытающегося пережить все то, что навлекает на них судьба. Судьба, которая иногда приносит любовь, радость, а иногда - печаль или смерть. Девушка, чья жизнь должна была быть короткой, может на мгновение почувствовать себя по-настоящему счастливой, когда любовь заставляет ее забыть обо всем плохом и верить в жизнь, которая может быть лучше. Но Фортуна непостоянна и жестока. Она не заботится о красоте момента. Переживая разочарования, радости и страхи, мы можем узнать намного больше о себе, наших собственных судьбах и шансах, обо всем человечестве.

В основе сюжета балета «Дон Жуан» лежит старинная легенда о Дон Жуане - дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин. Дон Жуан - человек крайностей, он сентиментален, а в следующий момент он может быть безжалостным. Он самодовольный и самовлюбленный, но усердный, героический и в то же время уверенный в себе. В этом балете актеры поднимают такие актуальные темы, как семья, брак и сексуальность.

В этом сезоне театр «Сегед» обеспечил себе широкий круг гастролей в другие страны при участии Министерства культуры Венгрии и консульства. Среди запланированных гастролей Мексика, Египет, Оман, Канада, Англия, Китай, страны Прибалтики и Россия. А уже совсем скоро насладиться красивыми танцами смогут и жители Хабаровска.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 4 октября в 19:00. Стоимость билетов от 1000 до 3500 рублей.

СПЕКТАКЛИ

«Проделки Ханумы» (12+)

Все знает Ханума про людей и их жизнь. И все у нее получилось, на то она и Ханума! Фото: Краевой музыкальный театр

Этот спектакль был поставлен в 2000 году и с огромным успехом шел на сцене театра 14 лет.

Мудрая, хитрая, лукавая Ханума - лучшая сваха в Тифлисе. Она помогает людям, соединяя человеческие судьбы и сердца. Вот и обедневший князь надеется, что Ханума поправит его безденежье женитьбой на богатой вдовушке. Уже и по рукам ударили. Жених-то завидный, хоть и старый. Одни титул чего стоит - князь. А за титул не жаль дочь Сону отдать за князя, уговаривает купца соперница Ханумы сваха Кабато. Но не родилась еще та женщина, чтобы перехитрить Хануму. Все знает Ханума про людей и их жизнь. И все у нее получилось, на то она и Ханума. И невесту украла, и в мужскую баню заглянула, и князя напугала, но две свадьбы, как и положено в комедии, сыграли. Успех этого спектакля абсолютный к обоюдному удовольствию театра и зрителей.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 30 сентября в 19:00. Стоимость билетов 300-800 рублей.

«Женитьба» (18+)

Совершенно невероятное происшествие в двух действиях по классическому произведению Николая Васильевича Гоголя Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Сколько раздумий и сомнений терзает душу Подколесина, когда он, наконец, решается переменить свою жизнь и стать женатым человеком! Да он бы и не решился, если бы не друг. Сколько сомнений и раздумий терзает душу Агафьи Тихоновны, когда она встает перед выбором: который из всех станет ее женихом? Как выбрать того, с кем она будет счастлива? Какое же это хлопотное дело - женитьба…

Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 2 октября в 19:00. Стоимость билетов 400 рублей.

«Романс о влюбленных» (16+)

Жили-были Таня и Сережа. И они любили друг друга. Это была настоящая большая любовь, сильная, нежная, трепетная и восторженная. И даже в разлуке они были рядом. Но жизнь полна неожиданностей. Это вечный рассказ о любви. Это повод подумать о том, что такое верность, ожидание, жизнь и смерть. Это простая история о такой непростой и удивительной жизни.

Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 4 октября в 17:00. Стоимость билетов 300 рублей.

ЭКСКУРСИИ

«День рождения Хехцира» (6+)

Заповедный Хехцир - все краски дальневосточной осени в этой октябрьской поездке Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Заповедный Хехцир - все краски дальневосточной осени в этой октябрьской поездке. Третьего октября в 1963 году был учрежден этот таежный уголок недалеко от Хабаровска. В субботу синоптики обещают ясный солнечный день, и вас приглашают посетить Большехехцирский заповедник и пройти экологической тропой с опытным гидом и насладиться красотой осеннего леса.

С собой обязательно нужно взять солидный перекус - свежий воздух вызывает аппетит!

Площадь Славы, 3 октября. Выезд в 9:00 часов, возвращение ориентировочно в 15.00. Стоимость взрослого билета 1200 рублей, пенсионеры и дети до 12 лет - 700 рублей, дети до семи лет - 500 рублей.

«Неизвестная Япония» (6+)

В группе до 15 человек эксклюзивный пеший или автобусный тур по японскому Хабаровску предлагают жителям и гостям краевой столицы Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Знаете ли вы, что до 1920 года в Хабаровске жила одна из самых прогрессивных японских диаспор того времени? Они называли Хабаровск «Хафу». Здесь вели бизнес, рожали детей, молились своим богам, искренне любили и однажды ушли, чтобы никогда не вернуться.

В группе до 15 человек эксклюзивный пеший или автобусный тур по японскому Хабаровску предлагают жителям и гостям краевой столицы. Вы узнаете, где японцы строили свой бизнес и на каких улицах навсегда осталась его до сих пор не рассказанная история; где были буддийский храм, японская школа, и где еще навсегда остались следы деревянных японских гета.

«Подсолнух», ул. Гайдара, 13, офис 34. Пешие экскурсии по субботам - 1200 рублей, автобусные по воскресеньям - 1500 рублей. После окончания экскурсии - обед в японском стиле.

ФЕСТИВАЛЬ

Manhattan Short-2020 (16+)

Ежегодно кинотеатр «Фабрика Грез» становится частью мирового фестиваля короткометражных фильмов Manhattan Short Фото: Борис КУДРЯВОВ

Manhattan Short - это фестиваль короткометражного кино, который объединяет планету фильмами до 15 минут. В короткометражках умещаются драма, захватывающая история, великолепная метафора, потрясающая игра актеров, спецэффекты, сюжеты и идеи, о которых должен знать весь мир.

Ежегодно кинотеатр «Фабрика Грез» становится частью мирового фестиваля короткометражных фильмов Manhattan Short. В этом году за победу будут сражаться девять работ из разных уголков мира - Израиль, США, Франция, Австралия, Палестина и другие. В программе также заявлен фильм питерского режиссера Никиты Хозяинова. После сеансов каждый зритель сможет проголосовать за понравившийся фильм и актеров, повлияв на судьбу лауреатов.

Тысячи хабаровчан следят за фестивалем уже четыре года, присоединяйтесь к ним!

«Фабрика грез», ул. Ким Ю Чена, 44. 1 и 2 октября в 18:30 и 20:00 соответственно. Стоимость билетов 350 рублей.