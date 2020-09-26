Биробиджанские активисты выступили против дистанционного обучения

Активисты намерены отстаивать конституционное право на образование детей Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Минувшей весной все образовательные учреждения ЕАО перевели на дистанционный формат работы из-за пришествия коронавируса. Новая форма обучения вызвала недовольство некоторых родителей, которые столкнулись с различными проблемами. Одна из биробиджанок провела одиночный пикет, протестуя против «дистанционки».

В новом учебном году все школы в ЕАО открылись для учеников, но не прошло и нескольких дней, как учебные классы, где были выявлены заболевшие, стали закрывать на карантин. В настоящее время на «внеплановые каникулы» отправлены ученики уже более десяти классов общеобразовательных учреждений областного центра (в основном, старшеклассники). Обеспокоенные происходящим, группа биробиджанцев подготовила тематическое обращение в правительство ЕАО, областной комитет образования и региональное управление Роспотребнадзора.

— Мы являемся участниками «Народного совета ЕАО», который был создан этой осенью по примеру других регионов. Нас вдохновило на это появление Общенародного союза возрождения России, в который вошли представители различных профессий, заинтересованные в улучшении качества жизни. Одна из актуальных проблем — дистанционное обучение. Минувшей весной в ЕАО ввели такой формат, что, на наш взгляд, явилось ошибкой. Дети должны развиваться в социуме, в коллективе, а прямой контакт педагога с учениками не заменить никакими технологиями. Кроме того, не у всех есть компьютеры и доступ к интернету (особенно в сельской местности), и многие дети не могут дистанционно получить необходимых им знаний, — рассказала корреспонденту «КП»-Хабаровск» биробиджанская общественная активистка Ирина.

По ее словам, под тематическим обращением были собраны подписи неравнодушных жителей Еврейской автономии. Энтузиасты надеются, что региональная власть прислушается к мнению общественности и не наступит снова на те же грабли. Основное требование — ввести запрет на организацию дистанционного обучения во всех образовательных организациях и учреждениях Еврейской автономной области, равно как и образовательных организациях и учреждениях в остальных субъектах Российской Федерации. Общественные активисты оставили за собой право, в случае необходимости, обратиться с соответствующими исками в международные судебные инстанции...

— Доступность образования гарантируется Конституцией, независимо от того, есть у ребенка компьютер и смартфон или нет. Если ситуация с «дистанционкой» повторится, будет плохо всем —педагогам, ученикам, родителям. Нужно избежать печального сценария развития событий, — пояснила Ирина.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Как сообщил корреспонденту «КП»-Хабаровск» заместитель председателя комитета образования правительства ЕАО Илья Карепов, дистанционное обучение в регионе пока вводить не планируется.

— Решение об этом принимается на уровне правительства региона. В областной комитет образования никакой информации по этому поводу не поступало. Переводить школьников на дистанционный формат обучения в ближайшее время не планируется, — пояснил Илья Карепов.

Кстати, школы Биробиджана проверили на соблюдение санитарно-гигиенических требований. По словам мэра областного центра Александра Головатого, специалисты городского управления образования выявили случаи, когда родители отправляли простуженного ребенка в школу. А этого делать не следует, чтобы не подвергать риску заболевания других учеников и педагогов...