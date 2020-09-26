Дороги и экология: самые важные вопросы обсудили на расширенном заседании правительства Хабаровского края

Первое после пандемии коронавируса расширенное заседание правительства Хабаровского края под руководством Михаила Дегтярева прошло накануне в белом доме краевой столицы. Фото: Правительство Хабаровского края

Первое после пандемии коронавируса расширенное заседание правительства Хабаровского края под руководством Михаила Дегтярева прошло накануне в белом доме краевой столицы.

В повестке дня у министерского корпуса два вопроса и оба архиважные: строительство и ремонт дорог и реализация экологической политики на территории региона. Начнем по порядку.

330 КИЛОМЕТРОВ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

Сказать что состояние дорог в крае неудовлетворительно, значит просто констатировать факт. Сложные рельеф, тяжелые климатические условия, большая протяженность маршрутов, вот только некоторые из факторов, мешающие строительству автобанов европейского уровня. Однако, даже имеющиеся дороги следует поддерживать в нормативном состоянии. С этого и начал свой доклад и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Роман Мирошин.

- На территории края продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - доложил он. – В его структуру входят и проекты «Дорожная сеть» , «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Перед нами стоят следующие задачи: увеличить до 60,6% долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям к 2024 году; снизить количество опасных участков в дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. Также к 2024 году число дорог, соответствующих нормативным требованиям в городских агломерациях должно увеличиться и составить 85% от общего числа дорог.

Планы амбициозные. При реализации проекта «Дорожная сеть» в регионе к 2024 году планируется отремонтировать более 330 километров автомобильных дорог регионального значения, более 400 километров дорог в Хабаровской агломерации и более 170 в Комсомольской. При этом ситуации с дорогами в Комсомольске-на-Амуре осложняется паводками, вот уже второй год они негативно отражаются на качестве дорожного полотна. Однако, как отметил ио краевого министра транспорта и здесь работы реализуются по плану.

- По проекту «Дорожная сеть» в 2020 году на ремонт автодорог предусмотрено 3,6 миллиарда рублей, из которых почти 1,7 миллиарда рублей - федеральные средства. Эти деньги позволят до конца года отремонтировать 110 объектов. 48 из них находятся в Хабаровске, 31 - в Хабаровском районе, 20 - в Комсомольске-на-Амуре, еще 11 - в других районах. В переводе на расстояние – это 180 км. На 73% ремонтируемых дорог уже уложено асфальтобетонное покрытие, - отчитался Роман Мирошин.

О наболевшем в области безопасности дорожного движения рассказал полковник полиции Андрей Петряшин, руководитель краевого ГИБДД. Фото: Правительство Хабаровского края

О наболевшем в области безопасности дорожного движения рассказал полковник полиции Андрей Петряшин, руководитель краевого ГИБДД. Он выразил обеспокоенность тем фактом, что более половины установленных в городе камер видеофиксации дорожных правонарушений находятся в неисправном состоянии. Его поддержал и мэр города Сергей Кравчук, который обратился к правительству края с просьбой о выделении дополнительного финансирования. Однако, понимания у врио губернатора градоначальник не встретил.

- Вопрос с камерами в Хабаровске – «перезревшая» проблема, - отметил Михаил Дегтярев. - В таком большом городе есть какие-то осколки системы. Этим вопросом нужно энергичнее заниматься. Я постоянно слышу просьбы выделить денег. Не будет бюджетных денег. Есть же другие механизмы, которыми давно пользуются, например, концессионные соглашения. Практически везде в России современные системы видеофиксации внедрены предпринимателями-концессионерами.

ЭКОЛОГИЯ – НЕ БЕЗ ГРЕХА

Во втором блоке перед краевым кабмином стоял не менее важный вопрос – реализация экологической политики. Проблем и здесь достаточно, начиная от качества воды и заканчивая незаконными рубками реликтовых лесов. Для поддержания экологического баланса на должном уровне краевые власти совместно с научным сообществом и общественными организациями разработали Концепцию экологической безопасности до 2030 года. В ближайшее время в правительстве региона сформируют план мероприятий концепции, который представят на утверждение врио губернатора.

- Концепция сформирована в разрезе основных направлений охраны окружающей среды: вода, воздух, отходы, биологическое разнообразие, экологическая культур, - доложил и.о. министра природных ресурсов края Андрей Ковальчук. - Ее реализация основана на профильных национальных и региональных проектах и позволит повысить долю твердых коммунальных отходов, направленных на переработку, снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников. Речь также идет о снижении количества сбросов загрязненных сточных вод, ряде других направлений.

Понимания у врио губернатора градоначальник не встретил Фото: Правительство Хабаровского края

Со своей стороны врио губернатора Михаил Дегтярев дал несколько поручений. В частности он поручил провести мониторинг численности белогрудого гималайского медведя, красующегося на гербе Хабаровского края. Последние исследования в этой области проводились в 2017 году.

- Экологическая политика – один из главных приоритетов правительства края, - отметил Михаил Дегтярев. - Этим проблемам мы уделяли и будем уделять большое внимание. Наши дети задают вопрос – какую природу мы им оставим? Есть проблемы и с незаконной вырубкой лесов, загрязнением воздуха. Решение этих проблем напрямую связано с будущим наших детей.

Контроль за соблюдением природоохранного законодательства будет осуществлять природоохранная прокуратура.