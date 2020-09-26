Топ-10 самых интересных высказываний Михаила Дегтярева

Михаил Дегтярев - активный пользователь инстаграма. ФОТО: аккаунт Михаила Дегтярева в соцсети "Инстаграм"

Михаил Дегтярев больше двух месяцев исполняет обязанности главы Хабаровского края. За это время он уже успел объехать все районы региона, сделал свои выводы о его экономическом состоянии и начал действовать. Одни судят о нем по поступкам, другие внимательно прислушиваются к его словам. Редакция «КП»-Хабаровск» сделала подборку самых интересных высказываний назначенного главы региона.

1 «Нанесу (причиню) Хабаровскому краю непоправимую пользу» - Михаил Дегтярев уже столкнулся с критикой филологов по поводу этой фразы, но, тем не менее, продолжает ее произносить.

2 «Буду решать в бане многие вопросы» - фраза, которая мгновенно стала поводом для обсуждений. К слову, сам Михаил Дегтярев добавил, говоря об этом, что готов и на такие меры ради того, чтобы хабаровчанам жилось лучше.

3 «Обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи» - видимо, нужно считать эти слова намеком для местных чиновников трудиться, не покладая рук.

4 «За год хочу пожать руку каждому жителю Хабаровского края» - пожелаем исполнения желания. К слову, население в регионе по данным Росстата составляет 1 315 643 человек.

5 «Спят в Хабаровском крае многие, но я вас разбужу» - эти слова Михаил Дегтярев произнес после визита в один из районов края, где местный глава оказался, мягко говоря, не готов к визиту высокого гостя.

6 «Ложь распространять не дам, ни про себя, ни Хабаровский край» - и.о. губернатора заявил об этом после появления фейков о его месте жительства, которые как тараканы расползлись по соцсетям.

7 «Мы все сделаем для того, чтобы чиновники в Хабаровском крае были дружелюбные» - после такого заявления местные жители пристально следят за развитием событий.

8 «Систему здравоохранения в крае ждет серьезная встряска» - это утверждение последовало практически сразу после сообщения об отставке Александра Витько, министра здравоохранения края.

9 «За каждой маленькой проблемой Хабаровского края я лично вижу проблему всего Дальнего Востока» - тогда же Михаил Дегтярев отметил, что проблемы в дальневосточных регионах в основном похожи.

10 «Я прошел такие митинги, какие хабаровчанам и не снились. Меня не напугать!» - жизнеутверждающее заявление глава региона сделал во время первого интервью на радио «Комсомольская правда».