Из-за коронавируса День тигра в ЕАО отпраздновали в тайге

Защитники природы решили собраться на экологической тропе ФОТО: Елена Праслова

ТИГРИНОЙ ТРОПОЙ

Каждое последнее воскресенье сентября дальневосточники отмечают День тигра. Впервые такой праздник провели в 2000 году во Владивостоке по инициативе известного писателя-охотоведа Владимира Тройнина и международного благотворительного фонда «Феникс». Цель акции - привлечь внимание жителей Дальнего Востока к сохранению популяции амурского тигра.

Несколько лет назад «полосатый» праздник пришел и на территорию Еврейской автономной области. Организаторы из государственного природного заповедника «Бастак» устраивали в День тигра костюмированные шествия по Биробиджану, собиравшие сотни участников, в том числе школьников и пенсионеров. Прошествовав по центру города, яркая колонна достигала парка культуры и отдыха, где проводились тематические викторины и миниконкурсы с награждением победителей.

На территории заповедника «Бастак» — в районе 30 километра автотрассы Биробиджан-Кукан проходит тигриная тропа ФОТО: Елена Праслова

В этом году планы организаторов изменились из-за прихода коронавируса - на территории ЕАО сохраняются ограничительные мероприятия, из-за угрозы заражения опасной инфекцией массовых акций не проводят. В связи с этим защитники природы решили собраться на экологической тропе, расположенной на территории заповедника «Бастак» - в районе 30 километра автотрассы Биробиджан-Кукан.

В таком формате мероприятие проходит впервые ФОТО: Елена Праслова

-Такое мероприятие на экологической тропе мы провели впервые. Собралось более двадцати человек, в том числе представители трудовых коллективов и музыканты из биробиджанской группы Open me. Все были в тигрином гриме. Я была ведущей и тоже нарядилась в костюм этого представителя фауны. Захотелось поддержать тематику праздника, чтобы градус чудесного настроения (погода выдалась великолепной) поднялся еще больше. Кстати, вероятность встречи с настоящими тиграми, чья популяция возрождается в Еврейской автономии, была нулевой, так как эти хищники предпочитают держаться подальше от людей, - рассказала корреспонденту «КП»-Хабаровск» методист отдела экологического просвещения заповедника «Бастак» Елена Праслова.

Собралось более двадцати человек, в том числе представители трудовых коллективов и музыканты из биробиджанской группы «Open me». ФОТО: Елена Праслова

ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО

Она провела экскурсию по экологической тропе, рассказав об уникальной природе Дальнего Востока. Затем участники «лесной экспедиции» переместились на большую поляну, где все было приготовлено для продолжения увлекательного времяпрепровождения. Звучали стихи про амурского тигра и задушевные песни под гитару, вокруг костра раздавались смех и шуточные пожелания...

Кто-то предложил сделать подобные мероприятия традиционными, так как они расширяют кругозор и (таежный воздух полезен для организма) укрепляют здоровье. Эта идея всем понравилась. Но и про «полосатые» шествия организаторы не забывают. Будущей осенью, если коронавирус будет окончательно побежден, традиционное мероприятие возобновится в областном центре.