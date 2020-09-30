В Хабаровске правоохранители по горячим следам раскрыли жестокое убийство

Сотрудники следственного комитета смогли раскрыть это происшествие еще до рассвета. Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Один человек был убит, другой травмирован булыжником размером с голову годовалого ребенка прошлой ночью, во вторник, в Кировском районе Хабаровска. Сотрудники следственного комитета смогли раскрыть это происшествие еще до рассвета.

Корреспондент «КП» побывал на месте жестокой расправы и пообщался с очевидцами. Первобытное орудие преступления убийца бросил в десяти шагах от мужчины, который скончался до приезда скорой помощи. На камне, который из-за его размера и веса невозможно удержать одной рукой, остались пятна крови жертвы. Улика лежала у ворот гаража. Врачи неотложки лишь констатировали, что нанесенные пострадавшему травмы несовместимы с жизнью: на черепе убитого зиял глубокий пролом, а полностью залитое кровью тело уже остывало. Кроме каменной глыбы преступник явно орудовал другим, колющим, предметом. Непосредственно возле тела ножа не оказалось. Труп находился в полусидячем положении у электротрансформаторной подстанции.

Первобытное орудие убийства было брошено на месте преступления Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

РАСПРАВА У ТРАНСФОРМАТОРНОЙ БУДКИ

Трансформаторную будку, возле которой развернулась кровавая драма, корреспондент «КП» обнаружил за кирпичной хрущевкой, стоящей напротив остановки автобуса «43 школа» на улице Калинина. В цокольном этаже этой ближайшей пятиэтажки работает продуктовый магазин «Апельсинка», который стал своего рода информационным центром, а его работники и покупатели отчасти вовлечены в ночные кровавые события. В половине восьмого вечера одна из местных жительниц заходила за продуктами в «Апельсинку». Очевидец прошла с покупками через двор и услышала шум борьбы. Женщина могла разглядеть в потемках лишь силуэты, но по звукам, которыми сопровождались действия неизвестного, она определила, что во дворе происходит убийство. Именно с этими словами напуганная покупательница обратилась к продавцу, вернувшись в продуктовый магазин.

- Она просила вызвать неотложку, сказала, что там кого-то убивают, - сообщила корреспонденту «КП» в ночь убийства продавец магазина, которая попросила не публиковать ее имени.

Через минуту, еще до прибытия экстренных служб, в торговый зал вошел и предполагаемый убийца. Мужчина попал в объектив видеонаблюдения торговой точки. О том, что молодой человек причастен к расправе, можно было догадаться по его окровавленным рукам. Подозреваемый подошел к стеклянному шкафу с охлажденными спиртными напитками, выбрал полулитровую бутылку слабоалкогольного газированного напитка и не спеша расплатился с продавцом.

Труп находился в полусидячем положении, у электротрансформаторной подстанции. Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

- Он то ли бурят, то ли якут, вот такой вот у него тип лица. И улыбался как-то странно, как-будто у него нервный тик. Скажет что-то - и резко эта улыбка как-будто автоматически включилась, ненатуральная. И смотрит в упор, с улыбкой этой. И руки в крови… - поделилась впечатлением о пережитых страхах с корреспондентом «КП»-Хабаровск» в ночь убийства продавец магазина.

Девушка, которая находилась за прилавком, уточнила, что приметного азиата персонал торговой точки не может назвать постоянным покупателем, хоть видел его не в первый раз. Подозреваемый появлялся в «Апельсинке» два-три раза лишь в течение последней недели. В более раннее время его визитов продавцы не припоминают. Молодой человек обычно покупал недорогой алкоголь и немного тратил на продукты, которые скорее можно назвать закуской - пирожки либо другую снедь, которая не требует готовки перед употреблением. Вечером после убийства покупатель, расплатившись, покинул торговый зал, громко проговорив на крыльце: «Ну теперь-то я их точно убью!». К кому конкретно относилось это высказывание - неясно, так как предполагается, что подозреваемый не возвращался к своим жертвам, а пошел прочь.

РАБОТАЮТ ПРАВООХРАНИТЕЛИ

Первыми по звонку испуганных женщин прибыли полицейские. Они обнаружили уже остывшее тело. Мало того - при осмотре окрестностей был обнаружен еще один раненый, возможно, пострадавший от действий того же злоумышленника. Чтобы добраться до выжившего в кровавой драме человека, к месту ЧП вызвали еще и спасателей МЧС. Раненный мужчина уполз за гаражи, в овраг, и либо от опьянения, либо в результате полученной травмы плохо отдавал отчет в происходящем вокруг него. Спуститься к нему без риска получить переломы или увечья бригаде врачей было невозможно, а сам потерпевший заявил, что боится и не желает покидать это безопасное убежище. С помощью спасателей он был извлечен из своего укрытия. Пострадавший был доставлен в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Характер и тяжесть травм, которые получил госпитализированный, поручено установить медицинскому эксперту. Только по заключению специалиста будет принято решение о том, по какой статье следует возбудить уголовное дело, связанное с выжившим пострадавшим.

Спустя всего пару часов после обнаружения тела сотрудники следственного комитета располагали уже целым набором улик и предметов, которые помогли установить личность предполагаемого преступника. Кроме видеозаписи с лицом подозреваемого был найден пенсионный страховой полис, оформленный на его имя. Он валялся неподалеку от тела убитого. Мужчина, использовавший в качестве орудия убийства булыжник, оставил после себя множество улик. В частности, буквально в нескольких шагах от мертвого тела лежали теннисные туфли, которые, как уже выяснено, принадлежали подозреваемому. Следователь запросила у дежурного горотдела полиции прислать на место события кинолога с собакой. Пес помог обнаружить в том же дворе, но на весьма приличном расстоянии от трупа, нож. Возможно, он имеет к происшествию прямое отношение. Задержать подозреваемого той же ночью удалось полицейским, которые работали в тесном сотрудничестве со следственно- оперативной группой.

ЗАДЕРЖАН ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Мужчина 1990 года рождения был найден на территории все того же Кировского района. В месте, которое служит пристанищем для бездомных.

- Подозреваемый вышел из мест лишения свободы в июле текущего года. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления. На свободе он обосновался в Хабаровске, не имея здесь места постоянного жительства. Он утверждает, что в последнее время обитал в заброшенном гараже неподалеку от места, где был обнаружен труп. Там он ночевал вместе с приятелям, который и стал жертвой его расправы. По факту обнаружения трупа с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - пояснила по телефону корреспонденту «КП» Анна Полонская, руководитель Северного МСО по городу Хабаровску СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Она уточнила, что задержанный сотрудничает со следствием, дает признательные показания. Он пояснил, что заподозрил мужчин в краже его личных вещей - одежды и обуви. Таким образом, мотивом преступления может быть желание наказать знакомого за кражу. К слову, вещи, которые якобы были похищены у подозреваемого в убийстве, обнаружены следователями в ходе осмотра места ночевок бездомных.