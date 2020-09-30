В Хабаровском крае отремонтировали первые километры трассы Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае ремонтируют дорогу Комсомольск-на-Амуре - поселок Березовый - поселок Амгунь - поселок Могды - поселок Чегдомын. На сегодняшний день уже привели в порядок шесть километров автотрассы. Напомним, работы на этом объекте активизировали по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева.

Внимание на эту трассу обратили жители районов, активисты и общественники, от которых поступало много обращений Фото: Правительство Хабаровского края

Внимание на эту трассу обратили жители районов, активисты и общественники, от которых поступало много обращений. В планах обновить в общей сложности 28 километров дорожного полотна. Дорожники устраняют пучины земляного полотна, проводят ямочный ремонт, восстанавливают верхний изношенный слой асфальтобетонного покрытия, вырубают кустарники и подлесок, планируют откосы выемок и насыпей экскаваторами.

Работы идут по графику Фото: Правительство Хабаровского края

- Ремонтом автодороги занялась компания АО «Региоснаб». Работы идут по графику с учетом погодных условий, но без выходных дней. Их выполняют с использованием экскаваторов, самосвалов, строительных катков, асфальтоукладчика, бульдозера и фронтального погрузчика, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края. - На ремонт автодороги из краевого бюджета выделили 70 миллионов рублей.

В планах на третий квартал текущего года на разрушенных участках цементобетонного покрытия уложить карты из асфальтобетонной смеси. Затем подрядчик приступит к исполнению контракта по ремонту автодороги на участке от 488 до 501 километра. В период с 2020 по 2021 год здесь проведут подготовительные работы, обустроят объездную дорогу, устранят ямы, обеспечат водоотведение проезжей части. Сдать объект с новым асфальтобетонным покрытием собираются в конце июля 2021 года.

В планах на третий квартал текущего года на разрушенных участках цементобетонного покрытия уложить карты из асфальтобетонной смеси Фото: Правительство Хабаровского края

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства также планируют заключить контракт на проведение работ на отрезке от 7 до 17 километров автодороги «Подъезд к поселку Алонка» в Верхнебуреинском районе. Старт работ запланировали на ноябрь-декабрь 2020 года. На проблемных участках уже восстановили изношенный верхний слой, уложили асфальтобетонную смесь.

Ранее сообщалось о кадровых перестановках в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Так, с 4 сентября приступил к работе исполняющий обязанности министра Роман Мирошин. Распоряжение о его назначении подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев.