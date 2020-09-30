День пожилого человека в Хабаровске 2020: куда сходить 1 октября? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске в День пожилого человека готовят ряд мероприятий для пенсионеров. Напомним, его отмечают ежегодно, 1 октября. Эту дату учредили для того, чтобы молодому поколению напоминать, что старшим нужно помогать, уважать их. Так вот, в преддверии такого события редакция «КП»-Хабаровск» сделала подборку мероприятий для тех, кто уже планирует свой досуг. А молодому поколению настоятельно рекомендуют воспользоваться этой информацией и организовать отдых своих пожилых родственников, которые не пользуются интернетом.

Итак, 1 октября пожилых людей с удовольствием встретят в Дальневосточном художественном музее. Там пройдет «День открытых дверей». Для пенсионеров по возрасту вход свободный. В 12:00 и 15:00 начнутся тематические экскурсии по выставке «Открытые фонды», а в 16:00 состоится камерный концерт инструментальной музыки студентов и педагогов Хабаровского краевого колледжа искусств. Вход на концерт свободный для всех желающих.

Приглашают в гости пенсионеров и в археологический музей. С 1 по 4 октября пожилых людей ждут на выставку «Хехцирские сказки». В этот же период пенсионеров приглашают на мастер-класс по ручной лепке из глины в студии «Древнего гончарства». Пожалуйста, запишитесь заранее по телефону 32-41-77.

В Гродековском музее готовы провести для пенсионеров экскурсии и сделают это совершенно бесплатно в период с 1 по 4 октября. Заранее необходимо подать заявку по телефону (4212) 316-344. В программе выставки «Россия на берегах Амура» (история присоединения Россией Приамурья), Маньчжурская операция (по выставке «Шкулин. Маньчжурская операция»), «Ростовская финифть: от иконы до украшения» (собрание Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» и «Экология бассейна реки Амур».

В Хабаровском краевом музыкальном театре состоится торжественное собрание, посвященное Дню пожилого человека. Начало события в 15:00. Участие в нем также примет Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Также 1 октября пройдет социальная акция «Будь уверен! Будь здоров!». Пенсионеры смогут бесплатно проверить свои тонометры, обратившись ФБУ «Хабаровский ЦСМ» Росстандарта по адресу: Хабаровск, улица Карла Маркса, 65, офис 219, время проведения с 8:30 до 16:30.