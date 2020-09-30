Дополнительные рабочие места и поддержка медицины со стороны крупного бизнеса: итоги рабочего визита Михаила Дегтярева в Амурск

Михаил Дегтярев посетил производство Амурской лесопромышленной компании Фото: Правительство Хабаровского края

Верный своему слову Михаил Дегтярев не оставляет без внимания отдаленные районы вверенного ему региона. Так, накануне врио губернатора посетил с рабочей поездкой Амурск, где встретился с главами Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК) и Амурской лесопромышленной компании (УК RFP Group) и посетил производство.

Лесопромышленная компания завершает в Амурске работу по созданию Дальневосточного центра переработки древесины. В 2009 году приказом Минпромторга РФ он включен в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов, а в 2015 году компания стала резидентом площадки Амурск ТОСЭР «Комсомольск». На сегодняшний день объем инвестиций по этому проекту уже превысил пятнадцать с половиной миллиардов рублей. Проект представляет собой целый промышленный комплекс из трех предприятий - завод по производству 300 тысяч кубометров лущеного шпона в год, завод по производству пиломатериалов мощностью 230 тысяч кубометров ежегодно уже работают. Третий объект - завод по производству пеллет (топливных гранул), рассчитанный на выпуск 100 тысяч тонн продукции в год, должен заработать в ноябре - декабре.

- Мы сталкиваемся с тем, что в переработку идет около половины заготавливаемого леса. Низкосортную древесину не может переработать ни один завод на Дальнем Востоке, - рассказал генеральный директор УК RFP Group Дмитрий Вальтфогель. - Поэтому хотелось бы, чтобы на федеральном уровне был проработан вопрос снижения экспортных пошлин. На низкосортную древесину есть спрос в Китае, где имеются крупные ЦБК.

Амурский гидрометаллургический комбинат презентовал эффективные и экологически безопасные технологии для переработки золотосодержащих концентратов упорных и дважды упорных руд. Компания готовит к запуску новую автоклавную линию. К 2023 году она позволит существенно увеличить объем мощностей и организовать более четырехсот рабочих мест.

Обсудили стороны и вопросы социального партнерства. Михаил Дегтярев встретился с генеральным директором компании «Полиметалл» Виталием Несисом. Компания известна тем, что проводит активную социальную политику. Так, в Амурске она уже в течение нескольких лет выделяет средства на обеспечение оборудованием и капитальный ремонт помещений центральной районной больницы. Модернизированы женская консультация и стоматологический кабинет. На средства компании приобретена машина скорой помощи. Около десяти миллионов компания выделила на борьбу с коронавирусной инфекцией.

- Договорились, что компания продолжит поддерживать медицину в Амурске, - отметил Михаил Дегтярев. - До конца года она готова дополнительно выделить 34 миллиона рублей на приобретение медицинского оборудования.

Врио губернатора подчеркнул, что к крупному бизнесу в регионе должны быть повышенные требования в частности социальной поддержки населения, особенно в области здравоохранения и образования.