Фоторепортаж наводнения в Комсомольске-на-Амуре, сентябрь 2020 года Фото: Вера ОВСЯННИКОВА

В Комсомольске-на-Амуре вода пересекла уже отметку в 700 сантиметров при опасном уровне в 6,5 м метров. Сейчас город фактически на пике паводка, и через несколько дней вода, как ожидается, начнет падать. Но она уже успела натворить дел.

Подтоплено около 250-ти дач в садоводствах Ветеран-1 и Ветеран-2 Фото: Вера ОВСЯННИКОВА

По официальным данным, подтоплено около 250-ти дач в садоводствах Ветеран-1 и Ветеран-2, подвалы многоквартирных домов, подвалы четырех детских садов, Драмтеатра, Городского дворца творчества детей и молодежи. Работа перечисленных учреждений не останавливалась. В подвалах жилых домов - от 10-ти сантиметров до одного метра воды.

В подвалах жилых домов - от 10-ти сантиметров до одного метра воды Фото: Вера ОВСЯННИКОВА

Волны уже захлестывают нижний уровень городской набережной, где продолжается реконструкция. Начало подтапливать помещение яхт-клуба.

Грунтовыми водами сильно топит частный сектор - поселки Парковый, Силинский. Непосредственно амурская вода зашла в посёлок Малая Хапсоль.

Паводок 2020 года в Комсмольске-на-Амуре Фото: Вера ОВСЯННИКОВА

В городе продолжается укрепление имеющихся дамб, отсыпка. В опасных местах работают насосы и помпы, воду постоянно откачивают.

В опасных местах работают насосы и помпы, воду постоянно откачивают Фото: Вера ОВСЯННИКОВА

Вода вышла на Хумминское шоссе, и дорогу огородили земляными отвалами. Пока о перекрытии речь не идет, что очень радует местных жителей - когда в наводнения 2013-го и 2019-го годов шоссе перекрывали, им приходилось делать многокилометровый крюк, чтобы добраться из дома до работы и обратно. При текущем темпе роста дорогу в этот раз перекрывать вряд ли придется.