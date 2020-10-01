Митинги в Хабаровске как русский бунт - бессмысленны и беспощадны

Почти все шествия и митинги, проходившие в Хабаровске за последние 2,5 месяца, были незаконны с точки зрения действующего законодательства Фото: Борис КОКУРИН

«Мы митинговали, митинговали, но митингующие устали» - такой переделанной детской поговоркой можно охарактеризовать то, что сегодня происходит в Хабаровске. Массовость шествий в центре города за последний месяц очень снизилась. В последнюю субботу во всем шествии на круг пришлось не более 500 человек. Это говорит о том, что «голуби», которых якобы всё ходят кормить митингующие, прикрывая, таким образом, свои нарушения закона, либо обожрались, либо улетели в теплые края. Оно и понятно - грядущую зиму в Хабаровском крае никто не отменял. Видимо об этом начали задумываться и сами хабаровчане, ведь мерзнуть ради непонятных целей никому не охота. За все почти три месяца протестов смелые и решительные так и не осмелились ничего по-настоящему стоящего попросить у федеральной власти.

Напомним, что хабаровские «кормления голубей» начались в экс-столице Дальнего Востока 11 июля 2020 года после ареста бывшего губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала по подозрению в организации заказных убийств. Первый стихийный митинг, собранный пресс-службой арестованного главы, был самым многочисленным – в порыве эмоций к зданию администрации пришло от 15 до 17 тысяч человек. На сегодняшний день число митингующих снизилось в несколько десятков раз – последний максимум до 500 человек.

В предстоящую субботу активисты-навальнисты-коммунисты готовятся снова собрать побольше людей на привычный уже маршрут. Однако, переживают по поводу того, что с каждой неделей субботнее шествие привлекает все меньше и меньше участников. Поэтому анонсирующая кампания бурлит в мессенджерах и в соцсетях с удвоенной силой, а призывы выйти на улицу становятся все истеричнее.

Оппозиция митингует, расплачивается народ

Стоит отметить, что почти все шествия и митинги, проходившие в Хабаровске за последние 2,5 месяца, были незаконны с точки зрения действующего законодательства. Но и полиция, и власти, и сами граждане, не участвовавшие в акциях (в Хабаровске проживает около 600 тысяч человек, а митинговали максимум 17 тысяч), относились как бы с пониманием к этой ситуации, давали, так сказать, выпустить пар. Полиция не хотела провокаций и насилия. Власти ждали конструктивных просьб и обращений. Простые хабаровчане, живущие в центре города, стойко переносили жуткие пробки, которые сковали город с лета, а также шум, гул клаксонов и выкрики лозунгов.

«Думали, потерпим, получим преференции от власти и заживем по-новому – лучше, богаче, комфортнее», - пишут жители города в соцсетях. Но вышло все не так - каких-то существенных изменений в этом раскладе по-прежнему нет. Протестующие, хоть и малочисленным составом, продолжают ходить по будням и выходным по привычному маршруту (площадь Ленина – ул. Муравьева-Амурского – Комсомольская площадь – ул. Тургенева – площадь Славы – ул. Ленина – ул. Пушкина – площадь Ленина) с шумом и гамом. И у жителей этих районов начали сдавать нервы – в надежде прекратить гвалт люди пуляют из окон по «митингерам» яйца и картошку. А кому понравится ежедневная вакханалия под окнами. И эта ситуация сказывается не только на нервах населения, но и на стоимости жилья. По информации центров недвижимости, за последние два месяца цены на квартиры в этом периметре резко упали.

Еще одна финансовая кара обрушилась на простых горожан – автомобилистам, преграждающим дорогу, стали приходить из ГИБДД штрафы. Раз - 5000 рублей, два - 5000, в третий раз уже многим расхотелось из своего кармана оплачивать чьи-то политические амбиции. Для жителей города, где средняя зарплата, по данным Росстата, составляет 57 тысяч, а на деле гораздо меньше – такие штрафы «удовольствие» дорогое. К тому же по-прежнему не ясно – ради чего.

По данным хабаровских СМИ, обычные горожане не редко становятся заложниками шествующих. Так, митингующие устроили Интернет-травлю девушке, ставшей жертвой нападения во время незаконной уличной акции в субботу, 26 сентября. По информации «АиФ-Дальинформа», девушка ехала на свой «зеленый» по улице Запарина, когда ей преградили путь участники шествия, набросили на машину, били транспарантами и матерились на всю улицу.

«Люди кричали, что я провокаторша, проплаченная проститутка. Меня дергали за волосы, стукнули транспарантом по голове. А мне всего лишь надо было проехать по своим делам. На ровном месте довели меня до слез. Мы уже устали от этого, акция слишком затянулась, стала агрессивной», - рассказала хабаровчанка Алина, попросившая не указывать свою фамилию.

Политолог Даниил Ермилов считает, что подобные случаи могут говорить о выходе движения за рамки мирного протеста. «Митингующие таким образом пытаются привлечь внимание, заявить о себе», — приводит слова эксперта ИА AmurMedia.

За что воюешь со своими, Хабаровск?

Каких действий от федеральной власти ждут те хабаровчане, которые очевидно не понимают, что стали жертвами кукловодов, выдвигая лозунги об освобождении экс-губернатора? Отмену уголовного кодекса Российской Федерации? Не отменят. Выпустить человека до суда и до окончания следствия? И этого не произойдет. Но парадокс в том, что кроме нелепых требований отпустить подозреваемого в заказных убийствах на свободу, участники шествий больше ничего не выдвигают. Ни просят налоговых льгот, например, всем инвесторам, а не только резидентам ТОР, не требуют снизить стоимость авиаперевозок по Дальнему Востоку или достроить фургаловские недострои - Дворец самбо и защитные сооружения в Комсомольске-на-Амуре, по которым бывший глава все сроки провалил.

«Мы выходим не только за освобождение Сергея Фургала. Мы выходим за изменение нашей жизни, мы хотим перемен. Мы хотим, чтобы социальная политика государства была правильной. Мы хотим, чтобы уже наконец-то начали принимать законы, которые немножко облегчат людям жизнь», — рассказала «Свободной прессе» одна из хабаровских активисток о требованиях митингующих.

Вот наглядный пример - ни одной оформленной идеи, каких перемен хотят конкретно - никто не говорит. Получается, как в анекдоте – все требуют какой-то выигрыш в лотерею, но ни один не купил лотерейный билет.

- Многие уже поняли бессмысленность этих шествий. И поэтому митинги становятся все более «жидкими». Нужно ставить конкретные вопросы, выдвигать конкретные требования по улучшению жизни. А так они просто дискредитируют Хабаровск, лицо хабаровчан по отношению к федеральной власти, к президенту, к государству, наконец. Как можно утверждать то, чего свидетелями вы лично не были? Получается, организаторы шествий профукали возможность действительно получить дополнительные преференции для края. Но они же думают не о людях, а своих политических целях. И теперь региону грозят неприятности еще и в сфере экономики. Раньше инвесторы всегда откликались на наши проекты, приезжали, вкладывались в бизнес. Сейчас все инвесторы отказываются – говорят, у вас критическая, непонятная для нас ситуация, – председатель Союза предпринимателей Дальнего Востока в сфере производства и торговли Навруз Мамедов уверен, что скоро весь край ощутит этот удар по экономике.

Такой же позиции придерживается и социолог Григорий Говорухин, рассуждая о конечном итоге этих митингов на страницах местно информационного агентства.

— Мы понимаем, что волеизъявление жителей Хабаровского края — вещь очень важная. Мы действительно говорим о том, что впервые Хабаровский край активно о себе заявил. Но дальше-то что? Последние 1,5 месяца это все напоминало вялотекущую шизофрению, потому что выступления так ни к чему и не привели. Результата нет и не будет, потому что митингующие уже и сами разделились во мнении. Они сами не понимают, какого результата они ждут.

Есть пословица, что мы в ответе за тех, кого приручили. А кто за этот обман, когда до людей дойдет, что их самым наглым и циничным образом используют в чужих политических целях? Кто ответит за репутационный урон, который нанесли эти псевдо оппозиционеры региону за последние три месяца? Кто ответит за не пришедшие в Хабаровский край инвестиции? Опять Путин, Дегтярев, полиция, вся Россия? Но надежда на здравомыслие и твердость духа дальневосточников все же есть. Судя по снижению количества участников незаконных митингов, хабаровчане совладали с подогретыми эмоциями и начинают жить своим умом, а не амбициями заезжих гастролеров.