Ко Дню рождения Хабаровского края 2020: самый северный район региона ФОТО: Администрация Охотского района

В этом году будут отмечать 82-летие со дня основания Хабаровского края. История региона начинается с 20 октября 1938 года, когда разделили Дальневосточный край. До праздничной даты мы постараемся рассказать о выдающихся особенностях нашего региона. Условно этот проект назвали «Самое, самое в Хабаровском крае!». Это значит, что мы будем рассказывать о том, что можно преподнести с приставкой «Самое». И первое в этом списке – самый северный район.

Самый северный район в Хабаровском крае Охотский. К слову, он старше, чем, сам регион. Его основали 4 января 1926 года. До 20 октября 1938 года он находился в составе Дальневосточного края. Первые русские землепроходцы пришли сюда и того раньше - к началу 40-х годов 17 века. В 1647 году отряд казака Шелковникова С. А. заложил ясачное зимовье-острог. Это и стало основой Охотска.

Охотский район суров, но у него есть своя изюминка. Вот несколько интересных фактов. Охотчане самыми первыми в регионе встречают рассвет. В Охотском районе был построен первый на Дальнем Востоке кирпичный завод. Кирпичи возили на продажу в Америку и Японию по морю. Охотское море относится к наиболее продуктивным морям Мирового океана.

Охотский район расположен вдоль северо-западного побережья Охотского моря, длина береговой линии 520 километров. На юге район граничит с Аяно-Майским районом, на западе – с Республикой Саха (Якутия), на севере – с Магаданской областью. Территория находится в зоне вечной мерзлоты. Зимою сюда можно добраться только воздушным транспортом, а летом еще и морским.

Охотский район манит отчаянных романтиков и любителей дикой природы. Среди здешних достопримечательностей уникальны остров Ионы, знаменитый птичьими базарами, и реликтовое озеро Нек. Оно имеет ледниковое происхождение, а вода в нем настолько чиста и прозрачна, что его дно просматривается с вертолета.

Присоединяйтесь к нашему проекту и подкидывайте идеи, о чем самом, самом в Хабаровском крае можно рассказать.Пишите в комментариях, присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.