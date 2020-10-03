В Хабаровском крае начнут сокращать раздутый управленческий штат в больницах и поликлиниках

Сокращение управленческого персонала - вопрос не только финансовый, на фоне нехватки врачей и медперсонала это еще вопрос справедливости Фото: Правительство Хабаровского края

Министерство здравоохранения Хабаровского края планирует провести реорганизацию нескольких медучреждений. Об этом сообщил Евгений Никонов, и.о. министра здравоохранения края. По его словам, основная цель реформы – сократить раздутый штат управленцев в медучреждениях. Отметим, что зарплаты у административно-управленческого персонала в некоторых случаях выше зарплат медиков. И это при том, что врачей и медперсонала в наших больницах, поликлиниках и ФАПах не хватает.

- У нас в Хабаровском крае, это касается не только города Хабаровска, но и Комсомольска-на-Амуре, есть медучреждения, которые могут быть объединены или слиты, - сообщил Евгений Никонов. - Нам не хватает медицинских работников: врачей, сестёр, младшего медицинского персонала. При этом в некоторых учреждениях сильно раздутые административно-управленческие штаты. Мы сейчас, внутри минздрава, обсуждаем вопрос о слиянии некоторых учреждений.

Глава минздрава подчеркнул, что сейчас никаких решений не принято – сейчас идет активное изучение ситуации в целом и целесообразности реформы в частности. Поэтому главврачам медучреждений разослан список учреждений, которые планируется объединить. Руководители должны изучить его и представить в минздрав пояснительную записку, в которой отразят свое видение плюсов и минусов возможного слияния. Только после того, как вопрос рассмотрят со всех сторон, изучат последствия предполагаемой реструктуризации, можно будет говорить о каких-либо конкретных решениях.

Евгений Никонов подчеркнул, что врачей, медсестер и уже тем более санитаров никто сокращать не планирует. Наоборот, высвободившиеся в результате реформы средства будут направлены, во-первых, на создание новых рабочих мест для медицинских сотрудников, во-вторых, на стимулирующие добавки действующему медперсоналу.