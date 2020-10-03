В Хабаровске по факту обнаружения мертвого младенца в мусорном контейнере возбуждено уголовное дело

Тело ребенка случайно обнаружил местный житель, когда пошел выносить мусор. Фото: скриншот видео из соцсетей

Днем субботы, 3 октября, в мусорном контейнере во дворе дома по ул. Тихоокеанской, 199, был обнаружен труп новорожденного. Факт подтвердил наш источник в правоохранительных органах.

Как сообщила позднее «КП» - Хабаровск» Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Случаи, когда вот так, среди мусора, находят мертвых младенцев в Хабаровске редкость. Так, в прошлом году в Железнодорожном районе краевого центра было найдено тело новорожденного. По словам Виктории Трегубенков, по тому делу выяснили, что у женщины на шестом месяце беременности произошел выкидыш. Уголовное дело возбудили, мать ищут.

- Сегодняшнее ЧП тоже стало поводом для возбуждения уголовного дела. Поэтому пока ничего не могу сказать, сейчас дело за следствием – уже ищут женщину, устанавливают причины гибели ребенка, - рассказала «КП» - Хабаровск» Виктория Владимировна.

Вариантов может быть два: либо ребенок уже родился мертвым, либо погиб насильственной смертью. В первом случае можно предположить, что женщина растерялась и, находясь в стрессе, не придумала ничего лучшего, как выбросить малыша. Но в этом случае нужно было вызвать скорую, которая зафиксировала бы гибель новорожденного от естественных причин. Кроме того, женщина (или кто-то другой) поставила под угрозу и свою жизнь, не вызвав врачей.

- Не могу комментировать действия матери. Могу лишь сказать, что в Хабаровском крае созданы все условия, чтобы женщины могли родить в хороших условиях, а ребенку была обеспечена безопасная и комфортная среда, - продолжила Виктория Трегубенко. – Ситуации бывают разные, бывает, что женщина, забеременев, в какой-то момент осознает, что не может воспитывать ребенка. В таком случае можно встать на учет, родить в медучреждении и там же написать отказ. У нас есть семьи, которые не могут иметь собственных детей и с радостью примут малыша в дом.

Расследование уголовного дела только начато, официальные комментарии от правоохранительных органов мы получим позднее. Сейчас все зависит от заключения судмедэкспертов о причинах смерти ребенка.