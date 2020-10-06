Михаил Дегтярев поручил «форсировать создание» технопарка креативной индустрии в Хабаровском крае

Новая площадка привлечет в край инвесторов, покажет бизнесу, что в регионе создают комфортные условия для предпринимателей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» будет создан технопарк креативной индустрии. Проект обсудили на совещании в правительстве края.

Инициатива создания такого технопарка на Дальнем Востоке исходит от Министерства экономического развития РФ. По задумке, площадка станет центром производства аудиовизуального контента, рассчитанного не только на российский рынок, но и на рынок стран АТР.

Михаил Дегтярев заинтересовался проектом - по его мнению, технопарк можно и нужно обустраивать в Хабаровском крае. Масштабный инвестиционный проект - то, что нужно региону для повышения его привлекательности в глазах бизнеса. Не секрет, что за последние годы желающих вложить деньги в развитие экономики края становилось все меньше. Миллиарды рублей прямых и косвенных инвестиций проходили мимо нас, поскольку бизнес предпочитает идти туда, где есть понятные условия игры, отсутствие бюрократической волокиты и сопротивления «местных элит». Технопарк креативной индустрии, помимо прочего, станет рекламой Хабаровского края как региона, комфортного для бизнеса.

За свой счет краевой бюджет не осилит создание технопарка, но при поддержке федеральной казны воплотить проект в жизнь более чем реально. Врио губернатора уже дал поручение подготовить соответствующее обращение на имя Максима Решетникова, министра экономического развития РФ. Необходимая подготовительная работа проведена: есть предварительная договоренность с крупным частным инвестором и несколькими IT-компаниями, которые готовы зайти на площадку в качестве резидентов.

Известно, что в федеральном министерстве положительно отнеслись к предложению Михаила Дегтярева. Сейчас предстоит оформить все необходимые документы, чтобы начать работы по проекту. Предполагается, что технопарк креативной индустрии откроют уже в 2021 году.