Ко Дню рождения Хабаровского края 2020: один из самых высоких водопадов ФОТО: Буреинский заповедник

В этом году Хабаровскому краю исполняется 82 года. История региона начинается с 20 октября 1938 года после разделения Дальневосточного края. До праздничной даты мы постараемся рассказать о выдающихся особенностях нашего региона. Условно этот проект назвали «Самое-самое в Хабаровском крае!». Это значит, что мы будем рассказывать о том, что можно преподнести с приставкой «самое». В этой статье речь пойдет об одном из самых высоких водопадов.

Водопад «Неожиданный», или как его еще называют «Медвежий», высотой более 70 метров. Он находится в Верхнебуреинском районе на хребте Дуссе-Алинь в устье небольшой реки, вытекающей из одноименного высокогорного озера Медвежье. Желающие увидеть это природное великолепие сначала преодолевают большой путь пешком. Как сообщается на сайте Буреинского заповедника, «Медвежий» водопад - это один из пунктов туристического маршрута, к началу которого гостей доставляют вертолетом из поселка Бриакан района Полины Осипенко.

Водопад действует с марта по декабрь, лед сковывает его только в самые лютые морозы, образуя ледовые стены, которые полностью тают в начале июня. «Неожиданный» особенно красив в период дождей и активного таяния снега - наполняющая его вода с силой обрушивается в каньон к самому подножью.

Вот как описывают дошедшие до «Медвежьего» туристы свои впечатления:

«От устья Медвежьего ключа до водопада недалеко - 10 минут ходьбы. Он предстал перед нами во всей своей красе. Двадцать метров падающей воды. Любовались водопадом снизу, а потом левым бортом выползли на верхнюю площадку. Действительно, стоило переносить все трудности пройденного пути, чтобы увидеть все это».

Присоединяйтесь к нашему проекту и подкидывайте идеи, о чем самом-самом в Хабаровском крае можно рассказать.Пишите в комментариях, присылайте сообщения в WhatsApp +7 909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ко дню рождения Хабаровского края 2020: самый северный район региона»:

К слову, Охотский район старше Хабаровского края на 12 лет (подробности)