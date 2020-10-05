Это Хабаровск! Экологическая катастрофа на Камчатке?

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Экологическая катастрофа на Камчатке стала одной из самых обсуждаемых тем последних нескольких дней. По соцсетям с вирусной скоростью распространяются фото и видео материалы с трупами морских обитателей разбросанных по сорокакилометровой береговой линии, а так же истории отдыхающих на воде в том районе, жалующихся на серьезные проблемы со здоровьем. Что же на самом деле могло произойти и какие последствия возможной экологической стоит ожидать? Это и не только обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с нашим постоянным экспертом по вопросам экологии, председателем регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, Владимиром Сидоровым.