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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Экологическая катастрофа на Камчатке?

Прямой эфир 5 октября на частоте 88.3 FM
Авторы (2):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
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Фото: Сергей ПЯТКОВ

Экологическая катастрофа на Камчатке стала одной из самых обсуждаемых тем последних нескольких дней. По соцсетям с вирусной скоростью распространяются фото и видео материалы с трупами морских обитателей разбросанных по сорокакилометровой береговой линии, а так же истории отдыхающих на воде в том районе, жалующихся на серьезные проблемы со здоровьем. Что же на самом деле могло произойти и какие последствия возможной экологической стоит ожидать? Это и не только обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с нашим постоянным экспертом по вопросам экологии, председателем регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, Владимиром Сидоровым.

Владимир Сидоров, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы,

Владимир Сидоров, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы,

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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