«Реальные дела вместо популизма» - эксперт о причинах роста положительных оценок работы Дегтярева

Во время объездов районов края Михаил Дегтярев не только познакомился с проблемами, но и показал людям, что готов работать на благо всех жителей Фото: Правительство Хабаровского края

Фонд общественного мнения опубликовал данные: рейтинг Михаила Дегтярева вырос, все больше жителей Хабаровского края склоняются к положительным оценкам деятельности врио губернатора. С чем связано изменение отношения к назначенному главе края? Этот вопрос мы задали политологу.

- Как у любого временно исполняющего обязанности губернатора, у Михаила Дегтярева изначально не было стартового рейтинга в Хабаровском крае. Более того, его банально никто не знал. Однако в отличие от своих коллег, руководителю региона не досталось так называемого «медового месяца», то есть периода, когда избиратели полны надежд, готовы прощать мелкие, а то и крупные промахи на посту, - объясняет Павел Наливайко, политолог. - Добавьте сюда протестные настроения, царившие в крае в июле, и получите довольно негативный настрой в целом по региону, который усложнял работу на посту.

Однако в сентябре рейтинг Михаила Дегтярева, по данным Фонда общественного мнения, вырос сразу на 15 процентных пунктов. В конце июля положительно настроены были 12 процентов опрошенных, а 20 сентября уже 27 процентов. Более того, произошла переоценка личности врио губернатора, и среди ранее отрицательно настроенных к нему дальневосточников. Если в июле-августе 45 процентов опрошенных дали отрицательную оценку, то в сентябре таких было 34 процента.

- По данным опроса свыше 70 процентов осведомлены о деятельности Михаила Дегтярева. Думаю, очень хорошо сказались на его позициях поездки по районам края. В некоторые уголки главы региона не заглядывали годами. Ценно для людей и то, что по итогам рабочих визитов принимаются конкретные решения, - считает Павел Наливайко.

Конечно, все понимают, что это первые шаги, и в дальнейшем важно удержать этот темп, продолжать решать накопившиеся десятилетиями проблемы. Эксперт отмечает: Михаил Дегтярев не берет на себя сверхобязательства, не делает громких популистских заявлений - он сосредоточен на реальной повестке. Не стесняется говорить о проблемах вслух на самом высоком уровне.

- В ближайшее время Михаил Дегтярев, скорее всего, предоставит план реальных дел. Что-то вроде программы развития Хабаровского края, о которой его предшественники говорили много, но сделали мало, - продолжает политолог.

Что касается протестов, то эксперт относится к ним скептически. По мнению собеседника, конструктива там уже давно нет.

- Протесты не отражают настроения 99 процентов жителей края и уже давно стали выражением политических интересов узкой группы лиц. Народу нужно не это, людей волнуют конкретные вещи, которые напрямую влияют на качество жизни, - резюмирует Павел Наливайко.

Впрочем, эксперт предостерегает от нездорового оптимизма и завышенных ожиданий. Только время покажет, справится ли Михаил Дегтярев с валом проблем, существующих в Хабаровском крае.