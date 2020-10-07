Ко дню рождения Хабаровского края 2020: Чнырахская крепость - самый большой памятник в регионе ФОТО: отдел культуры администрации Николаевского района.

В этом году Хабаровскому краю исполняется 82 года. История региона начинается с 20 октября 1938 года после разделения Дальневосточного края. До праздничной даты мы постараемся рассказать о выдающихся особенностях нашего региона. Условно этот проект назвали «Самое-самое в Хабаровском крае!». Это значит, что до дня рождения региона мы будем рассказывать о том, что можно преподнести с приставкой «самое». Сейчас внимание самому большому памятнику истории в регионе.

Чнырахскую крепость создали в 1890-1918 годах. Ее также называли Николаевским укреплением, Николаевской крепостью и крепостью Николаевска-на-Амуре. Она находится в Николаевском районе и занимает территорию, площадь которой превышает 400 гектаров.

- Крепость строили как систему из трех оборонительных комплексов: Левобережный (укрепгруппа “Чныррах”); Правобережный (артиллерийские батареи) и участок минной обороны реки Амур. В состав сооружения входили отдельные сооружения, расположенные как в черте города, так и на территории села Красное, - рассказали в отделе культуры администрации Николаевского района.

До сегодняшнего дня сохранились более 40 фортификационных объектов различных групп и конфигураций. Они гармонируют с экологией окружающих ландшафтов, сама крепость уникальна с точки зрения экологического и спортивного туризма. История этого сооружения помнит так называемое «Восстание артиллеристов» в 1906 году. Вооруженные беспорядки среди нижних чинов Николаевской крепостной артиллерии длились несколько недель. А в в 1920-1922 года случилась настоящая трагедия - в ходе противостояния сил отряда анархистов-максималистов, частей бывшей РИА и японских оккупационных войск был уничтожен Николаевск-на-Амуре. К середине 1930 годов значение крепости было окончательно утрачено. Остатки артиллерийского парка были утилизированы, а укрепления и территория подверглись необратимым изменениям. В 1984 году сооружение приняли на государственную охрану.

Присоединяйтесь к нашему проекту и подкидывайте идеи, о чем самом-самом в Хабаровском крае можно рассказать. Пишите в комментариях, присылайте сообщения в WhatsApp +7 909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

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