Первые рисунки поступили на конкурс, посвященный Дню основания Хабаровского края Рисунок: Комбарова Арина

Первые рисунки поступили на конкурс, посвященный Дню основания Хабаровского края. Напомним, творческое состязание объявила редакция «КП-Хабаровск». При этом участников не ограничивают по жанру работы или по материалам (карандаш, краски, аппликация и прочее). В работе должна отражаться любовь автора к родному краю, его природе, людям, которые в нем живут.

Работы принимают в редакции «Комсомолки» (Уссурийский бульвар, 9а, кабинет 5, с 9 до 18 часов), прислать фото работы на электронную почту evgeniya.molotova@phkp.ru с пометкой «рисунок ко дню края», либо прислать фото в WhatsApp +7-999-080-63-86. Важно: указывайте имя автора, возраст, контактные данные.

Победителей определят посетители нашего сайта простым голосованием. Сроки проведения: с 8 по 16 октября мы принимаем работы и выставляем их на сайт. С 17 октября по утро 19 октября проходит голосование. Итоги озвучат днем 19 октября и объявят их в прямом эфире на радио «КП»- Хабаровск». Также информацию опубликуют на сайте и в газете от 22 октября.

Иногородним победителям призы передадут до конца октября, хабаровчане смогут забрать их в редакции. Денежный эквивалент призов не выдается.