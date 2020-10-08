«Движение вперед» - новый курс экономического развития региона наметил Михаил Дегтярев на заседании финансового клуба

Под руководством врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева прошла очередная встреча финансового клуба. Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне днем, 7 октября в Доме приемов краевого правительства собрались руководители региональной структуры Центробанка, ВТБ, «Почта-банка», Россельхозбанка, представители крупных страховых организаций и участники деловых объединений – таких, как «Опора России», «Деловая Россия», а также члены Совета при главе региона по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата – под руководством врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева прошла очередная встреча финансового клуба.

Тема и основной тезис – «Движение вперед». Именно таким курсом, по мнению Михаила Дегтярева, должна идти экономика края. Некоторые подвижки в заданном направлении уже есть. По поручению Дегтярева началось переформатирование работы с инвесторами. Проект получил название «Инвестпроекты 2.0». В рамках его, помимо прочего проводится работа по актуализации объектов по целому ряду параметров, таких как прибыльность и социальная целесообразность. В их числе – строительство горнолыжного комплекса «Хехцир», создание креативного технопарка, ряд инфраструктурных проектов.

Есть и трудности, которые необходимо преодолевать. Так, глава региона обратил внимание собравшихся на недоступность многих банковских услуг жителям отдаленных территорий. К примеру, в районе им. Полины Осипенко во время встречи с ним местные жители рассказали, как отправляют гонца в райцентр со стопкой пластиковых карт и пин-кодами: зарплату им перечисляют на карты, а банковского терминала нет и снять наличные негде. То же самое – и у бизнеса в труднодоступных населенных пунктах. Деловую активность в северных районах убивает и невозможность маркировки товаров и подключения к ЕГАИС.

Отдельной строкой Михаил Дегтярев выделил необходимость сотрудничества с социально ответственными компаниями. Здесь, главный посыл врио губернатора адресовал банковскому сектору.

- У нас нет никаких предубеждений ни к кому, кто работает в Хабаровском крае. Условия прежние: рабочие места, налоги, социальная ответственность, - подчеркнул он. - Договоры о социально-экономическом развитии мы заключаем с разными компаниями – теми, которые ведут добычу полезных ископаемых, которые работают в других отраслях экономики. Надо помогать краю. Многие из вас ходят на стадионы болеть за наши клубы. Ваши дети ходят в детские-юношеские школы. Да и вообще, все мы ходим по одним улицам. Надо делиться! Помогать, как говорится, дело добровольное. Но помогать надо!