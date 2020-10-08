Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

«Движение вперед» - новый курс экономического развития региона наметил Михаил Дегтярев на заседании финансового клуба

Представители деловых объединений, банковской и страховой сферы собрались накануне в краевом Доме приемов
Евгения МОЛОТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Под руководством врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева прошла очередная встреча финансового клуба.

Под руководством врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева прошла очередная встреча финансового клуба.

Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне днем, 7 октября в Доме приемов краевого правительства собрались руководители региональной структуры Центробанка, ВТБ, «Почта-банка», Россельхозбанка, представители крупных страховых организаций и участники деловых объединений – таких, как «Опора России», «Деловая Россия», а также члены Совета при главе региона по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата – под руководством врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева прошла очередная встреча финансового клуба.

Тема и основной тезис – «Движение вперед». Именно таким курсом, по мнению Михаила Дегтярева, должна идти экономика края. Некоторые подвижки в заданном направлении уже есть. По поручению Дегтярева началось переформатирование работы с инвесторами. Проект получил название «Инвестпроекты 2.0». В рамках его, помимо прочего проводится работа по актуализации объектов по целому ряду параметров, таких как прибыльность и социальная целесообразность. В их числе – строительство горнолыжного комплекса «Хехцир», создание креативного технопарка, ряд инфраструктурных проектов.

Есть и трудности, которые необходимо преодолевать. Так, глава региона обратил внимание собравшихся на недоступность многих банковских услуг жителям отдаленных территорий. К примеру, в районе им. Полины Осипенко во время встречи с ним местные жители рассказали, как отправляют гонца в райцентр со стопкой пластиковых карт и пин-кодами: зарплату им перечисляют на карты, а банковского терминала нет и снять наличные негде. То же самое – и у бизнеса в труднодоступных населенных пунктах. Деловую активность в северных районах убивает и невозможность маркировки товаров и подключения к ЕГАИС.

Отдельной строкой Михаил Дегтярев выделил необходимость сотрудничества с социально ответственными компаниями. Здесь, главный посыл врио губернатора адресовал банковскому сектору.

- У нас нет никаких предубеждений ни к кому, кто работает в Хабаровском крае. Условия прежние: рабочие места, налоги, социальная ответственность, - подчеркнул он. - Договоры о социально-экономическом развитии мы заключаем с разными компаниями – теми, которые ведут добычу полезных ископаемых, которые работают в других отраслях экономики. Надо помогать краю. Многие из вас ходят на стадионы болеть за наши клубы. Ваши дети ходят в детские-юношеские школы. Да и вообще, все мы ходим по одним улицам. Надо делиться! Помогать, как говорится, дело добровольное. Но помогать надо!

Интересное

Рекомендуемые