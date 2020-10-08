Михаил Дегтярёв продолжает помогать муниципалитетам Хабаровского края

За три с половиной месяца это не первая встреча с районными и сельскими главами Фото: Правительство Хабаровского края

Большой семинар глав городских и сельских поселений и руководителей собраний депутатов прошел в краевом центре «Созвездие». Во время семинара Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, напрямую пообщался с представителями местного самоуправления, ответил на наболевшие вопросы, а по ряду обозначенных проблем уже дал поручения краевым министерствам.

Михаил Дегтярев заверил собравшихся, что за три с половиной месяца ему удалось вникнуть в проблемы всех районов края благодаря рабочим поездкам, в которых он проводил все выходные дни. Врио губернатора отметил, что выделил для себя ключевые вопросы: различия в экономическом развитии и бюджетной обеспеченности территорий края – сравнить, например, Хабаровск и Нанайский район, износ учреждений социальной сферы и (традиционно) плохие дороги. К слову, «территориальному неравенству» Михаил Дегтярев решил положить конец, и поставил целью себе и правительству края – поднять уровень жизни в каждом поселении, сделать комфортными все районы, а не только краевой центр.

Вопросов за три часа общения было задано много, еще больше - не успели задать Фото: Правительство Хабаровского края

- В районах ситуация с дорогами «аховая», - поделился глава края. - В этом году по моему поручению приступили к ремонту дороги «Новый Ургал – Чегдомын», участка дороги «Комсомольск – Березовый». Мы обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь с реконструкцией дороги «Ванино – Советская Гавань». Это стартовый перечень дорог, которые будем ремонтировать, - отметил руководитель края.

С мест посыпались вопросы, их было много. За три часа Михаил Дегтярев ответил на 48, однако желающих задать вопрос врио губернатора было больше. Все незаданные вопросы Дегтярев попросил передать ему в письменном виде, чтобы потом разобраться с ответами.

Особо остро стоит в районах тема медицины и ЖКХ. В селе Лидога Нанайского района, например, никак не могут построить амбулаторию. Со слов главы села, обещаниями кормят уже несколько лет. Михаил Дегтярев согласился с тем, что в Лидоге, перекрестье дорог, амбулатория необходима и дал поручение краевому минздраву разобраться с вопросом.

- Больше скажу – там нужно не только нормальное медицинское учреждение с грамотными врачами, но и элементарная придорожная инфраструктура, туалет нужен для путешественников. Развитию этого села надо уделить особое внимание, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

В селе Булава Ульчского района другая проблема – два дизель-генератора, питающие поселение, устарели морально и физически. Все-таки сорок лет «стажа» для техники это много. Периодически генераторы выходят из строя и, пока их чинят, сотни жителей села остаются без электричества. У людей пропадают продукты в холодильникам, бывает, что сгорает домашняя техника. Новое оборудование приобретем, заверил Михаил Дегтярев. Не в этом году, но уже в следующем.

Глава края хочет ликвидировать дискриминацию по территориальному признаку: нужно развивать каждое село, а не только Хабаровск Фото: Правительство Хабаровского края

Еще одна, общая, как оказалось, для многих поселений проблема – доступность услуг Почты России. Врио губернатора сообщил, что уже знает о проблеме из поездок по краю и в ближайших планах – инициировать встречу с руководством компании.

Закончилась встреча на приятной ноте. Михаил Дегтярев лично вручил награды победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». И объявил, что теперь они будут получать не только грамоты и дипломы, но и денежные призы. За первое место поселение получит один миллион рублей, за второе и третье – 750 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. Деньги пойдут на развитие территорий.