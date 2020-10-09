Ко дню рождения Хабаровского края 2020: самые известные петроглифы в регионе Фото: Ольга КИВА

В этом году Хабаровскому краю исполняется 82 года. История региона начинается с 20 октября 1938 года после разделения Дальневосточного края. До праздничной даты мы постараемся рассказать о выдающихся особенностях нашего региона. Условно этот проект назвали «Самое-самое в Хабаровском крае!». Это значит, что до дня рождения региона мы будем рассказывать о том, что можно преподнести с приставкой «самое». Например, самый древний петроглиф.

В Хабаровском крае 880 объектов археологического наследия, в том числе 10 мест нахождения наскального искусства. Петроглифы Сикачи-Аляна - самые известные из них. Наскальные рисунки люди, некогда жившие на берегах Амура, наносили на поверхности базальтовых валунов. Сейчас глыбы с древними изображениями находятся на правом берегу Амура между селами Сикачи-Алян и Малышево в 60 километрах от Хабаровска.

Наскальные рисунки можно увидеть в Сикачи-Алян Фото: Ольга КИВА

На камнях изображены животные (лоси, лошади), сцены охоты, человеческие фигуры, сидящие в лодках люди и шаманские маски-личины. К слову, ранние петроглифы относят к неолиту (12-11 тысячелетия до н. э.). Считается, что их выдолбили каменными орудиями.

- В прошлом году петроглифы Сикачи-Аляна стали первым и единственным объектом культурного наследия Дальнего Востока, признанным особо ценным. Их по значимости поставили на один уровень с Московским Кремлем, историко-архитектурным и этнографическим музеем-заповедником «Кижи», музеем-заповедником «Петергоф», Государственным Эрмитажем, Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Этот памятник наскального искусства также в 2003 году включили в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пока это единственный памятник наскального искусства под открытым небом в России, для которого пройден этот этап. Сейчас идет работа над тем, чтобы петроглифы Сикачи-Аляна внесли в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Присоединяйтесь к нашему проекту и подкидывайте идеи, о чем самом-самом в Хабаровском крае можно рассказать. Пишите в комментариях, присылайте сообщения в WhatsApp +7 909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ко дню рождения Хабаровского края 2020: самый северный район региона»:

К слову, Охотский район старше Хабаровского края на 12 лет (подробности)

«Ко дню рождения Хабаровского края 2020: один из самых высоких водопадов»:

«Неожиданный» особенно красив в период дождей и активного таяния снега (подробности)

«Ко дню основания Хабаровского края 2020: одни из самых известных археологических памятников в мире»:

В поселениях Гася и Гончарка нашли древнейшую керамику и самые ранние на востоке Азии погребения со следами сожжения (подробности)

«Ко дню рождения Хабаровского края 2020: Чнырахская крепость - самый большой памятник в регионе»:

Николаевское укрепление уникально с точки зрения экологического и спортивного туризма (подробности)