Афиша на неделю в Хабаровске: золотой голос Enigma. Фото: со страницы исполнителя в соцсети

Название музыкального проекта Enigma (от древнегреческого «загадка») говорит само за себя: первоначально студийный проект задумывался как нечто таинственное - никто не должен был знать исполнителей. Но теперь у поклонников появилась возможность не только услышать «голос-загадку», который заслуженно считается золотым в проекте Enigma, но и увидеть Эндрю Дональдса на живых концертах.

Эндрю Дональдс - международно признанный певец и автор песен с Ямайки: известен как соло-исполнитель и выдающийся участник проекта Enigma. Сольная карьера артиста началась в 1994 году после знакомства с американским продюсером Эриком Фостером Уайтом, который работал с Фрэнком Синатрой, Бритни Спирс, Уитни Хьюстон, Джессикой Симпсон, Хулио Иглессиасом и другими звездами, снискавшими мировую известность. Вместе они выпустили два сольных альбома Эндрю, а сингл Mishale поднялся на вершины чартов во всем мире.

В 1998 продюсер Мишель Крету предложил Эндрю принять участие в проекте Enigma. Вместе они работали над четвертым, пятым, шестым и седьмым альбомами Enigma, записав известные композиции - Seven Lives, Boum-Boum, Je T'aime Till My Dying Day, In The Shadow, In The Light, Modern Crusaders и множество других, - а также над двумя сольными альбомами Эндрю, с синглом All Out Of Love, получившим международный статус платинового сингла, и успешными Simple Obsession и One Night Lover.

Творчество артиста - это микс музыкальных жанров и стилей разных стран: нью-эйдж, этно, поп, рок-н-ролл, регги, R’n’B и других.

Эндрю не случайно пригласили в проект Enigma: он обладает неординарным красивейшим голосом широкого диапазона и умением с ним обращаться.

Музыка Enigma - космический синтез звуков, этнических мотивов, ритма и чувств, который трудно отнести к какому-либо стилю: проект даже породил собственный музыкальный стиль - «Энигматик».

Не упустите возможность услышать знаменитые композиции магического проекта Enigma и сольные хиты Эндрю Дональдса в Хабаровске: эмоциональность и мелодичность вокала в сочетании с таинственной музыкой вряд ли кого-то оставят равнодушным.

Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85. 20 октября, начало в 19:00. Стоимость билетов от 1500 до 4500 рублей.

СПЕКТАКЛИ

«Сильва» (12+)

Оперетта в трех действиях, написанная гениальным композитором Имре Кальманом. Фото: Краевой музыкальный театр

Больше восьми десятков лет назад именно с «Сильвы» началась триумфальная история Хабаровского краевого музыкального театра. Идут годы, а стариться «Сильва» не собирается. Каждое новое поколение зрителей считает за честь познакомиться с ней лично, а каждое новое поколение артистов с огромным удовольствием разыгрывает для публики историю любви певицы варьете Сильвы и Эдвина - офицера и аристократа. История эта притягательна по сей день потому, что и когда-то написанное, и сыгранное сейчас - талантливо. Кроме любовных перипетий здесь полным-полно комической кутерьмы и недоразумений, и все происходящее буквально купается в азартной игре артистов и блистательной музыке. Вряд ли есть на свете человек, не напевавший: «Без женщин жить нельзя на свете, нет», «Красотки кабаре», «Частица черта в нас»… Это все - «Сильва». Ее жизнелюбие заставляет легко поверить, что жизнь прекрасна, если твое кредо - «Да здравствует любовь!». Кстати, именно так звучало первое название оперетты.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 14 октября в 19:00. Стоимость билетов от 300 до 800 рублей.

«Мы не одни, дорогая» (18+)

Комедия в двух действиях в переводе и редакции Михаила Мишина. Фото: Краевой театр драмы

Семейная идиллия четы Мархэм внезапно закончилась…Кто виноват? Подруга жены, деловой партнер мужа, лондонский дизайнер, легкомысленная телефонистка, неудачливый ловелас или экстравагантная горничная? И какое отношение к этой истории имеет детская писательница очень консервативных взглядов? Через невероятно смешной, по-детективному закрученный сюжет, свойственный автору, в спектакле рассказано о том, как трудно сберечь настоящие чувства. Искрометная игра актеров, яркое музыкальное и художественное оформление спектакля заставят публику на время забыть о житейских проблемах и от души посмеяться.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 16 октября в 18:30. Стоимость билетов от 350 до 800 рублей.

«Станция Тевли» (12+)

Спектакль создан по воспоминаниям бабушки режиссера Элистина Михайлова. Надежда Степановна провела несколько лет в лагере смерти. Тевли - ее родная деревня, откуда она отправилась вместе с семьей в концентрационный лагерь, а обратно приехала одна. Вместе с героями зрители увидят, как просто забыть ценность жизни другого человека и как сложно сохранить свои обычаи и остаться человеком в нечеловеческих условиях концентрационного лагеря.

Продолжительность спектакля 50 минут. После спектакля дети могут принять участие в обсуждении с привлечением историков, педагогов и художников театра.

Краевой театр кукол, ул. Ленина, 35. 16 и 17 октября в 19:00 и 17:00 соответственно. Стоимость билетов 350 рублей.

КОНЦЕРТЫ

Петр Дранга с оркестром (6+)

Музыкант-виртуоз, лауреат международных конкурсов представит свою новую программу «Метаморфозы». Фото: Анна КИСЛЯКОВА

Это целый театральный перфоманс с яркими сценическими костюмами, необычными кавер-версиями знакомых мелодий и виртуозной игрой на музыкальных инструментах. Вместе с Петром в шоу участвует его музыкальный коллектив, благодаря которому все композиции звучат свежо и современно, а также струнная группа симфонического оркестра.

На аккордеоне Петр Дранга играет с пяти лет. В его руках этот инструмент звучит настолько изысканно и необычно, что это не может не вызвать восторг даже у искушенных ценителей музыки. Танго, латино, французские песни 30-х годов и мелодии из известных кинофильмов - Петру и его аккордеону подвластны любые жанры. Играет Дранга также на гитаре, ударных и клавишных. Петр не только отличный исполнитель, но и талантливый композитор. Большая часть мелодий в его репертуаре написана им самим. Концерты Петра - это всегда феерия света и добра, наполненная живым общением, юмором и динамичной музыкой.

Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85. 16 октября, начало в 19:00. Стоимость билетов от 1500 до 3700 рублей.

Максим Галкин (16+)

Его юмор злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. Фото: со страницы юмориста в соцсети

Магия его таланта никого не оставляет равнодушным. Вот уже десятилетия он собирает полные залы по всей стране и за ее пределами. Юморист. Телеведущий. Шоумен. Певец. Список его регалий и статусов можно перечислять бесконечно. Но прежде всего Максим Галкин - настоящий Артист с большой буквы. Яркий, харизматичный и всегда актуальный.

Уникальное сочетание мудрости и молодости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его сольные концерты в мозаику жанров, которые идут внахлест: пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу.

Его юмор злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. Максим чувствует свою аудиторию и просто задушевно беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни внезапно приехавшим старым друзьям.

Миниатюры, репризы, театральные зарисовки, совсем новые номера, а также давно знакомые и любимые зрителями постановки. В исполнении Максима они не утрачивают своей артистической ценности, и, как любимая песня, звучат на повторе, вызывая ностальгическую улыбку. Концерт Максима Галкина - это фейерверк впечатлений, вулкан взрывных эмоций и гарантия великолепного настроения не только в день мероприятия, но и на несколько недель вперед.

Его номера не устаревают, его залы не пустеют, его шутки не стареют - потому что настоящий талант никогда не выйдет из моды.

Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85. 14 октября в 19:00. Стоимость билетов от 2000 до 6000 рублей.