Хабаровские дольщики дождались своих квартир

62 семьи ждали ключей от своих квартир в этих домах Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В Хабаровском крае продолжают решать проблему обманутых дольщиков. Так, 9 октября точку в своих отношениях с дольщиками – физическими лицами поставило ГВСУ №6, преемник «Дальспецстроя». Жилой комплекс в самом центре Хабаровска, около Центрального рынка «Дальспецстрой» начал возводить еще в 2013 году. Тогда предполагалось, что два дома на 26 и 199 квартир будут готовы уже к 2016 году, однако подрядчик с этой задачей не справлялся. Сроки то и дело переносили, а в 2015 году стройку и вовсе заморозили, нечем было платить рабочим и рассчитываться с поставщиками.

После введения процедуры внешнего наблюдения часть дольщиков согласилась перезаключить договоры на другие дома, но 62 семьи ждали новоселья на улице Льва Толстого, 25. И вот, с помощью слаженной работы правительства, министерств, ведомств и конечно самого ГВСУ №6, 9 октября новоселы получили заветные ключи. Торжественную церемонию перерезания красной ленточки посетил и врио губернатора Михаил Дегтярев.

Церемонию открытия посетил врио губернатора Михаил Дегтярев Фото: Вячеслав РЕУТОВ

- К сожалению, до сих пор более 1200 семей не могут получить ключи от квартир, - отметил он. - Часть из них будет достроена силами инвесторов, часть – за счет средств федерального Фонда защиты прав граждан, в который мы обратились два месяца назад, получили поддержку премьер-министра Михаила Мишустина и его команды. Мы ставим себе амбициозную задачу – шаг за шагом к октябрю следующего года тему обманутых дольщиков в крае закрыть, чтобы все получили жилье. Только слаженная работа нам позволит с этой проблемой проститься навсегда.

После сдачи новостроек на улице Льва Толстого у ГВСУ № 6 остаются обязательства только перед юридическими лицами, с которыми также заключались договоры долевого участия в строительстве.