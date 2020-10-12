В Комсомольске-на-Амуре при исполнении служебного долга погиб пожарный Фото: Борис КОКУРИН

Трагедия произошла 12 октября в Комсомольске-на-Амуре во время тушения пожара в десятиэтажном доме по улице Гамарника. Караул вызвали соседи, утром почувствовавшие сильный запах дыма и увидевшие языки пламени, выбивавшиеся из окон на последнем этаже.

Пожарные на вызов прибыли достаточно быстро, однако к их приезду уже весь подъезд затянут едким дымом, его клубы вырывались с балкона горящей квартиры. От сильного жара лопались стекла. В огонь направились разведчики в составе которых был и Олег Крюков.

- Олег в составе звена газодымозащитной службы поднялся наверх по автолестнице, приставленной к балкону, и направился в глубину квартиры для проверки помещения на наличие людей, которым могла потребоваться помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Проникновение к очагу огня со стороны подъезда осложнила металлическая дверь сейфового типа, которую пожарным пришлось вскрывать. Лейтенант внутренней службы Олег Крюков погиб при исполнении служебного долга, связанного с риском для жизни.

Олег Крюков в пожарной охране служил с 2004 года Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как сообщили в ведомстве герою-пожарному было 38 лет. Он занимал должность начальника караула специальной пожарно-спасательной части №1 Специального управления ФПС №24 МЧС России. В пожарную охрану он пришел в 2004 году, во время прохождения службы окончил Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России. У Олега Крюкова остались жена и трое детей.

- Олег Крюков с большой ответственностью подходил к выполнению возложенных на него обязанностей, был отзывчивым сотрудником, профессиональным и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии. Всегда был готов прийти на помощь в трудную минуту, - отметили в региональном управлении. - Руководство и личный состав Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю скорбит в связи с утратой и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Из жильцов никто не пострадал, пожар в жилом доме потушили в течение часа. Сейчас с причинами возгорания и обстоятельствами гибели пожарного разбираются инспекторы и следователи.