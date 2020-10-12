«Спортивная столица Дальнего Востока»: Михаил Дегтярев встретился со спортивным сообществом Хабаровского края

Михаил Дегтярев встретился со спортивным сообществом Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился со спортивным сообществом региона – спортсменами, тренерами, главами спортивных федераций. В ходе рандеву собравшиеся затронули массу важных для представителей спортивной общественности вопросов.

Так, опасение вызывает состояние целого ряда тренировочных и спортивных баз. Требует ремонта стрелковый комплекс. Сейчас он находится на балансе региона, однако спортивный клуб армии готов забрать обратно свой бывший объект, реконструировать его за свой счет, для того, чтобы дать возможность тренироваться хабаровским спортсменам. Представители ЦСКА озвучили свои идеи Михаилу Дегтяреву, который в свою очередь пообещал внимательно изучить их предложение. Также власти региона рассматривают возможность предоставить собственную тренировочную базу комсомольским спортсменам из федерации пулевой стрельбы. Площадку предлагается организовать на территории строящегося регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре.

Остро стоит и вопрос финансирования перелетов для участия в соревнованиях наших атлетов. Эта проблема не решается в регионе в течении целого ряда лет. Об этом рассказали врио губернатора как представители командных, так и индивидуальных видов спорта.

Завершилась встреча торжественным вручением удостоверений Мастеров Спорта и значков ГТО хабаровским атлетам Фото: Правительство Хабаровского края

Но не только с жалобами пришли к Михаилу Дегтяреву наши спортсмены. Представители сразу нескольких региональных федераций выдвинули идею создания на территории края Училища олимпийского резерва. Оказалось, о такой инициативе Михаил Дегтярев знает. Более того ранее уже обсуждал на встрече с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

- Должен отметить, что Хабаровск с уверенностью можно назвать дальневосточной спортивной столицей, - отметил врио губернатора.

Завершилась встреча торжественным вручением удостоверений Мастеров Спорта и значков ГТО хабаровским атлетам, в том числе и спортсменам с ограниченными возможностями здоровья.