Лососевая путина-2020 закончилась в Хабаровском крае

Краевой минсельхоз и рыбопромышленники подводят предварительные итоги путины-2020 Фото: Евгения МОЛОТОВА

В Хабаровском крае подошел к концу сезон добычи лосося. Краевой минсельхоз и рыбопромышленники подводят предварительные итоги. Для промышленников путина уже завершилась, а представители общин коренных малочисленных народов Севера и рыбаки-любители еще выходят на рыбалку. Однако, определенные выводы можно сделать уже сейчас. Начиная с начала июня и до начала октября общее количество добытых лососевых и гольцов составило около тридцати пяти с половиной тысяч тонн. Это почти 75% от одобренного научной комиссией объема. Понятно, что здесь учитывается только количество законно добытой рыбной продукции.

В продолжение прошлогодних мер, направленных на восстановление популяции лосося в этом году также были введены ограничение на добычу кеты и горбуши в период нереста. В период с 11 июля по 25 августа добыча лососевых была запрещена. Такие меры позволили рыбе подойти к местам нерестилищ и отметать икру.

Сама рыбодобыча в этом году была зонирована. С 11 июня началась путина в подзоне Приморье, куда входит (Советско-Гаванский, Ванинский и часть Ульчского муниципального районов), а также в бассейне реки Амур и Амурском лимане. Речь идет только о Николаевском и Ульчском муниципальных районах.

Следующей для вылова открылась Северо-Охотоморская подзона (Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и часть Николаевского муниципальных районов).

И наконец, с 25 апреля начался промысел осенней кеты в бассейне реки Амур и Амурском лимане.

- Первоначальные объемы добычи лосося и гольца, рекомендованные наукой, составляли около 37,3 тысячи тонн. В ходе промысла лимиты были увеличены на 10 тысяч тонн. Наибольший объем вылова пришелся на Северо-Охотоморскую подзону, где удалось добыть 25,4 тысяч тонн лосося и гольца. Здесь было освоено около 95% разрешенных к вылову объемов, - отметили в краевом минсельхозе.

При этом промышленное рыболовство в Амуре и Амурском лимане было осложнено введенными ограничениями, а также паводковой ситуацией в Амуре и притоках. В результате общий вылов осенней кеты здесь составил около 7,7 тысяч тонн. Это немногим более 50% от установленного объема по всем видам квот.