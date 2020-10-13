Ольга Головина: Прощание с «Сильвой»

Ольга Головина, ведущая артистка-вокалистка Хабаровского краевого музыкального театра Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» особая гостья. Ведущая артистка-вокалистка Хабаровского краевого музыкального театра Ольга Головина. 14 октября театр празднует свой очередной день рожденья и по сложившейся доброй традиции дает спектакль «Сильва». Выход в роли Сильвы в этом году станет для Ольги бенефисным спектаклем по случаю личного юбилея. К тому же мы увидим Ольгу в роли Сильвы в последний раз. О предстоящем грандиозном празднике искусства и о дальнейших творческих планах Ольга Головина рассказала нам в прямом эфире.