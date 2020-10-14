Первый снег в Хабаровске 2020 в фотографиях
Фото: Евгения МОЛОТОВА
В Хабаровске в ночь на 14 октября выпал первый снег. Это маленький привет от зимы заметно освежил обстановку.
Маленький привет от зимы заметно освежил обстановку
Фото: Ольга КИВА
Горожанам пришлось одеться потеплее, чтобы с утра отправиться по своим делам.
Дети, как правило, ждут первого снега больше всех
Фото: Евгения МОЛОТОВА
Особенно восторженным и радостным было утро у ребятишек. Они, как правило, больше всех с нетерпением ждут первого снега, уже отлично понимая, что скоро, совсем скоро, будут горки, понадобятся санки и ледянки, можно будет сыграть в снежки или поваляться в снегу и нарисовать «бабочку».
Куда меньше желание увидеть первый снег у автолюбителей.
Снег в центре Хабаровска
Фото: Евгения МОЛОТОВА
Зимние осадки – это повод менять летнюю резину на зимнюю, готовить транспорт к работе в холодное время. Автолюбителей убедительно просят не затягивать с этими процедурами во избежание аварийных ситуаций.
Снег в Хабаровске, октябрь 2020
Фото: Евгения МОЛОТОВА
Парки и улицы Хабаровска преобразились.
Снежное утро в Хабаровске
Фото: Евгения МОЛОТОВА
Кажется, на этом теплые дни закончились.
Цветы под снего
Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Утренняя прогулка до работы не была похожей на остальные.
Заснеженный парк в Хабаровске
Фото: Евгения МОЛОТОВА
К приходу зимы готовы также жилые дома и соцобъекты. На сегодняшний день батареи потеплели почти во всех домах. Напомним, если тепло не дали или оно поступает в недостаточном объеме, надо обращаться в диспетчерскую службу управляющей компании и ТСЖ. Также сообщения о недостатке тепла принимают по телефону ЕДС города 42-47-43, в управлении ЖКХ 41-99-53 и в Центре учета обращений граждан в сфере ЖКХ 38-03-80.