Первый снег в Хабаровске 2020 в фотографиях Фото: Евгения МОЛОТОВА

В Хабаровске в ночь на 14 октября выпал первый снег. Это маленький привет от зимы заметно освежил обстановку.

Маленький привет от зимы заметно освежил обстановку Фото: Ольга КИВА

Горожанам пришлось одеться потеплее, чтобы с утра отправиться по своим делам.

Дети, как правило, ждут первого снега больше всех Фото: Евгения МОЛОТОВА

Особенно восторженным и радостным было утро у ребятишек. Они, как правило, больше всех с нетерпением ждут первого снега, уже отлично понимая, что скоро, совсем скоро, будут горки, понадобятся санки и ледянки, можно будет сыграть в снежки или поваляться в снегу и нарисовать «бабочку».

Куда меньше желание увидеть первый снег у автолюбителей.

Снег в центре Хабаровска Фото: Евгения МОЛОТОВА

Зимние осадки – это повод менять летнюю резину на зимнюю, готовить транспорт к работе в холодное время. Автолюбителей убедительно просят не затягивать с этими процедурами во избежание аварийных ситуаций.

Снег в Хабаровске, октябрь 2020 Фото: Евгения МОЛОТОВА

Парки и улицы Хабаровска преобразились.

Снежное утро в Хабаровске Фото: Евгения МОЛОТОВА

Кажется, на этом теплые дни закончились.

Цветы под снего Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Утренняя прогулка до работы не была похожей на остальные.

Заснеженный парк в Хабаровске Фото: Евгения МОЛОТОВА

К приходу зимы готовы также жилые дома и соцобъекты. На сегодняшний день батареи потеплели почти во всех домах. Напомним, если тепло не дали или оно поступает в недостаточном объеме, надо обращаться в диспетчерскую службу управляющей компании и ТСЖ. Также сообщения о недостатке тепла принимают по телефону ЕДС города 42-47-43, в управлении ЖКХ 41-99-53 и в Центре учета обращений граждан в сфере ЖКХ 38-03-80.