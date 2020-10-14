Плюс шесть новых жителей: Михаил Дегтярев прописал семью в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев прописал семью в Хабаровске. Врио губернатора края в качестве доказательства выполненного обещания показал свой паспорт с новой регистрацией на совещании со строителями. В частности он обратился к мэру Хабаровска:

- Теперь у вас шесть новых жителей.

Это был своего рода политический жест - сигнал о намерении Михаила Дегтярева выстроить тесное взаимодействие с местной властью и попытку расположить к себе главу крупнейшего муниципалитета.

Имелось в виду, что в краевую столицу перебрались также жена Михаила Дегтярева и четверо его сыновей. К слову, назначенный глава сдержал свое слово. Ранее он обещал купить квартиру в Хабаровске и таким образом обосноваться в крае. Вопрос он планировал решить до декабря, но справился с поставленной задачей быстрее. Его дети будут обучаться в обычных школах города.

Напомним также, что Михаил Дегтярев купил квартиру в ипотеку, как обычный человек, решающий жилищный вопрос. Во время «прямой линии» он отметил, что были некоторые проблемы с приобретением жилья и выразил готовность по мере сил исправлять ситуацию. Врио губернатора открыто признается в любви к Хабаровскому краю. Он лично посетил все районы края и продолжает это делать исправно, чтобы понимать его изнутри, знать проблемы, которыми обеспокоено население, найти решения.