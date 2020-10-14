Разгон митинга на площади Ленина в Хабаровске: мнения общественности

В субботу 10 октября ОМОН впервые пресек несанкционированную акцию в поддержку Сергея Фургала Фото: Борис КОКУРИН

В субботу 10 октября ОМОН впервые пресек несанкционированную акцию в поддержку Сергея Фургала. Безусловно, это событие стало резонансным. Свое мнение высказали и представители общественных организаций.

- Любые несанкционированные акции протеста по природе своей противоправны, - высказал свою точку зрения Игорь Чесницкий, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае. – Тот факт, что силовые структуры за все три месяца вели себя к протестующим подчеркнуто корректно, не означает, что они разделяют их идеи. В субботу мы видели провокацию силовиков, на которую они и среагировали. Я считаю, что незаконным митингам давно пора положить конец. Все эти шествия нарушают права других граждан. К тому же, никуда не делась и эпидемия коронавируса. Число заболевших растет с каждым днем. В таких условиях не время для выступлений.

Как отметил Игорь Иванович, такой позиции он придерживался с самого начала и намерен придерживаться и впредь.

Свою аргументированную позицию предложила «Комсомолке» и член Общественной палаты директор некоммерческого партнерства «Дальневосточный научный центр местного самоуправления», доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук, Нина Поличка. По ее словам действия властей находятся в рамках восстановления законности.

- Моя позиция однозначна, - рассказала она. – Существует статья 1 Конституции Российской Федерации в соответствии которой наша страна является правовым государством. А законы, должны соблюдаться. В нашем городе на протяжении трех месяцев они не соблюдались. Сами же действия митингующих – последствие отсутствия гражданского образования, элементарного незнания существующих законов. В нашем государстве существует обширная законодательная база, которая позволяет добиваться восстановления своих прав, законными методами. Участники шествий же не только проявили свою правовую безграмотность, но и продемонстрировали ее всей стране.

Отчасти, по мнению Нины Петровны в эскалации конфликта виновны и сами правоохранители. Излишняя их корректность привела к тому, что митингующие поверили в свою избранность и в то, что закон в отношении их применяться не будет, а поэтому перешли границу «дозволенного».