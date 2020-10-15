В Хабаровском крае спасатель помог двум зубатым китам и детенышу, которые остались на суше во время отлива

В Хабаровском крае спасатель пришел на помощь попавшим в ловушку белухам Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Белухи – они же зубатые киты – одни из крупнейших на планете млекопитающих. В воде это быстрые и грациозные животные соперничать с которыми опасаются даже акулы, а вот на суше они превращаются в беспомощных существ способных только плакать и звать на помощь. Даже противостоять чайкам способным заклевать гигантов насмерть практически разумные белухи не в силах.

Именно такую картину застала в устье реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края местная жительница. По ее словам, сразу после отлива на косе остались лежать несколько морских гигантов. Женщина добралась до поселка и сразу же позвонила спасателям.

В Хабаровском крае спасатель пришел на помощь попавшим в ловушку белухам Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Звонок от жительницы села Чумикан поступил мне в половину четвертого вечера, - рассказывает Алексей Парамонов, старший госинспектор отделения ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району. -Я в это время находился на патрулировании и смог сразу же выехать на место происшествия чтобы своими глазами посмотреть, что же случилось.

На побережье уже темнело, однако видимость была хорошей. Опасения спасателя подтвердись, на каменистом берегу примерно в полутора километрах от отступившей морской воды действительно лежали беспомощные израненные киты – две взрослых особи. Рядом с одним из них находился совсем маленький детеныш, который даже плакать уже не мог и только тяжело дышал.

- Один из китов находился в очень опасном положении – лежал на боку, пришлось думать, как перевернуть полуторатонное животное в нормальное положение - на брюхо чтобы млекопитающее могло нормально дышать, - делится впечатлениями государственный инспектор. – Только после того, как я выкопал под животным яму удалось ему помочь.

В Хабаровском крае спасатель пришел на помощь попавшим в ловушку белухам Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

После трудоемкой операции инспектору пришлось охранять млекопитающих от желающих поживиться хищников и не менее кровожадных браконьеров. Чтобы полуразумные животные меньше страдали, пережидая отлив спасатель поливал их кожу и глаза водой, а замерзающего малыша укутал теплым полотенцем. В полночь наступил прилив, и ожившие киты самостоятельно ушли в море.

Стоит отметить что белухам очень повезло, что их судьбой заинтересовался именно Алексей Парамонов. До того, как устроиться на службу в МЧС он немало поработал в научных морских экспедициях. Даже сейчас к нему иногда обращаются за помощью бывшие коллеги – ученые, изучающие морскую фауну.

Когда стемнело и угроза нападения как двуногих, так и четвероногих хищников стала минимальной инспектор взял у животных пробы крови, которые затем подготовил для передачи на исследование в Москву, в институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева Российской академии наук.

В Хабаровском крае спасатель пришел на помощь попавшим в ловушку белухам Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кстати, это не первые спасенные Парамоновым млекопитающие. В прошлом году он так же помог трем белухам, которые оказались выброшенными на эту же отмель, причем так же 14 октября.

- Животные тогда успели пострадать от нападок ворон и чаек, были изранены. Благодаря неравнодушию тех людей, которые их обнаружили и вовремя сообщили сотруднику МЧС России, а также профессионализму Алексея Парамонова морские млекопитающие были спасены, - отметили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.