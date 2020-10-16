Ко дню основания Хабаровского края 2020: самое большое озеро ФОТО: сайт "Заповедная Россия"

В этом году Хабаровскому краю исполняется 82 года. История региона начинается с 20 октября 1938 года после разделения Дальневосточного края. До праздничной даты мы постараемся рассказать о выдающихся особенностях нашего региона. Условно этот проект назвали «Самое-самое в Хабаровском крае!». Это значит, что до дня рождения региона мы будем рассказывать о том, что можно преподнести с приставкой «самое». Сейчас о самом крупном озере в крае Чукчагирском.

Чукчагирское озеро находится в районе имени Полины Осипенко. Его глубина шесть метров, а площадь зеркала 366 квадратных километра. Окружают его хвойные леса, а на самом озере скалистые острова, самые крупные из которых Годбаньки, Джалу и Нантагкан. На северо-востоке водоема находится поселок Чукчагир. Ледостав на водоеме наступает в конце октября-начале ноября и продолжается до мая.

По преданию, у озера есть хозяйка – душа шаманки, утопившейся в нем. Она пыталась прекратить разгоревшуюся кровавую бойню между соплеменниками. Ее никто не слышал. Своей смертью она хотела остановить людей, поэтому бросилась в воду. Ученые в комментариях к сказкам негидальцев указывали, что рассказчик, поведавший русским эту историю, утверждал, что на озере иногда можно слышать стук бубна. Якобы так дух озера дает о себе знать.

По преданию, у озера есть хозяйка – душа шаманки, утопившейся в нем ФОТО: сайт "Заповедная Россия"

Кстати, есть устойчивая байка, что у озера двойное дно. И в этом есть доля истины, ведь «официальное» дно водоема выстлано сапропелем, то есть многовековыми отложениями, сформированными из отмерших растений, остатков живых организмов, планктона, почвенного перегноя.

Зимой в озеро заплывает карась, а весной, из реки Амгуни, на нерест заходят чебаки, щуки и сомы. В притоке озера нерестится ленок, а в соседней реке Амгуни – лососевые. Над озером пролегают миграционные пути птиц, пролетные гуси лебеди и утки отдыхают на водоеме. Некоторые утки, лебеди-кликуны и дальневосточный аист устраивают здесь свои гнезда.

Летом до озера можно добраться маломерными судами, на самолете или на машине по автодороге от трассы БАМ, а зимой - только на снегоходах.

Присоединяйтесь к нашему проекту и предлагайте идеи, о чем самом-самом в Хабаровском крае можно рассказать. Пишите в комментариях, присылайте сообщения в WhatsApp +7 909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

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