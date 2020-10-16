Ангел-спасатель китов: В Хабаровском крае Алексей Парамонов спас еще двух белух от гибели на берегу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Говорят снаряды в одну воронку не падают, но так то какие-то неодушевлённые снаряды, когда дело касается существ живых и практически разумных то законы вероятности действовать перестают.

Мы уже писали про госинспектора МЧС всю ночь, оберегавшего оставшихся на берегу после отлива трех белух, спустя два дня ему вновь пришлось выручать зубатых китов. На этот раз их оказалось двое – мать и немного подросший детеныш. Что привело семейство на место происшествия – загадка, может всему виной любопытство? Хотели посмотреть, где попали в беду их сородичи?

Ангел-спасатель китов: В Хабаровском крае Алексей Парамонов спас еще двух белух от гибели на берегу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сегодня утром Алексей Парамонов отправился на обход своей территории у поселка Чумикан в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Проходя мимо отмели, на которой два дня назад он занимался спасением млекопитающих Алексею захотелось протереть глаза, на каменистой косе вновь лежали беспомощные, придавленные силой гравитации к земле морские животные.

Детеныш плакал от страха и просился к матери, а та не могла двинуться с места чтобы помочь китенку. Спасатель вздохнул достал уже не раз пригождавшееся теплое полотенце, укутал испуганного и замерзшего «малыша», а затем собрав все свои силы передвинул весившее за сотню килограммов чадо ближе к мамочке развернув мордой к морю.

После чего старший инспектор составил млекопитающим компанию в ожидании, когда придет прилив. Оставлять их одних на берегу чревато большими неприятностями для китов – хищники не дремлют, а защититься сами белухи не смогут. Время от времени Алексей поливал глаза животных водой чтобы не пересохли. Так прошло три часа, вода поднялась, и киты смогли самостоятельно уйти в море.

Ангел-спасатель китов: В Хабаровском крае Алексей Парамонов спас еще двух белух от гибели на берегу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- За два года по мим наблюдениями ситуации, когда белухи оказываются на осушке случаются все чаще, – делится Алексей Парамонов. – Только за последнюю неделю это второй раз. Поэтому обход береговой черты стал для меня уже постоянным ритуалом, особенно после отливов. В этом районе есть участки, где при приливе появляются глубокие места, и млекопитающие во время погони за рыбой могут туда заходить. А при отливе случайно остаться, не успев вовремя сориентироваться и уйти. Поэтому главная задача – помочь животным пережить это время, до прилива. Защитить их.

Алексей Парамонов, уже три года служит государственным инспектором ГИМС в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. До этого он работал в море вместе с учеными исследуя морскую фауну. Так что опыт работы с млекопитающими, обитающими в глубинах мирового океана есть и немалый.

Ангел-спасатель китов: В Хабаровском крае Алексей Парамонов спас еще двух белух от гибели на берегу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Я на каждое сообщение о том, что на берегу находится какое-то морское животное стараюсь реагировать как можно оперативнее, - подчеркнул спасатель. - Ведь дорога каждая жизнь. Жалко только, что не все это поминают. Поэтому пока единомышленников и помощников у меня почти нет.

Как отметили в ведомстве Алексею Парамонову 37 лет. В Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России он работает с 2017 года. Сам Алексей из семьи педагогов: мама - учитель технологии, сестра - учитель истории, он так же получил образование как учитель истории и обществознания. Хобби спасателя – изучение обитателей Охотского моря. Свое свободное время он старается посвятить наблюдению за китами, касатками или белухами.