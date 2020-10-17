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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 17 октября 2020 года

123 новых случая заражения выявлено за прошлые сутки
Евгения МОЛОТОВА
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123 новых случая заражения выявлено за прошлые сутки

123 новых случая заражения выявлено за прошлые сутки

Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

По состоянию на утро 17 октября 2020 года на территории Хабаровского края официально подтверждены 123 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 13617 человек.

По состоянию на утро 17 октября на лечении находятся 3081 человек – жители Хабаровска и Хабаровского края. Из них на ИВЛ – 11. Преимущественно пациенты относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет.

Число случаев выздоровления – 10413 из них 43 за прошедшие сутки. 123 пациента скончались, из них двое вчера.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.

Динамика заболеваемости коронавирусом: Яндекс-Коронавирус

Динамика заболеваемости коронавирусом: Яндекс-Коронавирус

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