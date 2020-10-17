В селе Удское в Хабаровском крае из-за вспышки COVID введен карантин Фото: Правительство Хабаровского края

Вспышку коронавируса зафиксировали медики в селе Удское Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Сразу три человека – взрослый и двое школьников получили положительный результат на анализ по коронавирусу. Для маленького села, в котором 350 жителей и только один фельдшер это равносильно катастрофе. К такому решению пришел и.о. главного санитарного врача Хабаровского края. По ее предложению в селе введен режим карантина. Соответствующее постановление подписал сегодня Михаил Дегтярев. А в самом селе уже начались профилактические мероприятия.

- Мы вчера объявили в школе, где обучаются 62 человека, санитарный день. С понедельника все ученики переведены на дистанционное обучение, - рассказала Изабелла Осипова, глава Тугуро-Чумиканского района. - В детском саду сформируют дежурную группу, туда смогут отводить детей те родители, кто не может по причине занятости остаться дома. На улицах села, в магазинах, соцучреждениях размещена информация о введении карантина. Люди относятся с пониманием. Мы отправили в Удское дополнительные дезинфицирующие средства, лекарства и маски.

Очерчен круг лиц, бывших в контакте с заболевшими. Двадцать человек на лодке доставлены из Удского в краевой центр Чумикан.

Карантин, вводится с 19 октября и продлится до особого распоряжения. Его введение означает запрет на въезд в село людей, которые сейчас находятся за пределами населенного пункта и выезд из него. Желающим выехать придется провести 2 недели в обсерваторе и получить отрицательные тесты на коронавирус. Граждане старше 65 лет отправлены на самоизоляцию, запрещено покидать свои дома без крайней необходимости, а в магазине разрешено находиться только одному человеку. В селе сформируют бригаду волонтеров, которые будут доставлять продукты нуждающимся жителям.