Ко дню рождения Хабаровского края 2020: самое таинственное место ФОТО: Администрация Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского района

В этом году Хабаровскому краю исполняется 82 года. История региона начинается с 20 октября 1938 года после разделения Дальневосточного края. До праздничной даты мы постараемся рассказать о выдающихся особенностях нашего региона. Условно этот проект назвали «Самое-самое в Хабаровском крае!». Это значит, что до дня рождения региона мы будем рассказывать о том, что можно преподнести с приставкой «самое». Очередь дошла до самого таинственного места – «Амурских столбов».

«Амурский столбы» - это памятник природы краевого значения. Он находится в 400 километрах от Хабаровска и 15 километрах от села Нижнетамбовское. «Амурские столбы» представляют собой скалы в виде столбов различной формы, расположенные на вершине и склонах сопки высотой 885,8 метра. Их высота варьируется от 12 до 70 метров.

- В общей сложности нашли больше 10 объектов причудливой формы. Самый высокий из них называется «Шаман – камень», есть даже камень в форме сердца. Исследователи предполагают, что на территории Амурских столбов» был город древних людей. Вполне возможно, что столбы - это оставшиеся руины от их города, многие из сохранившихся частей кажутся явно рукотворными и очень похожи на части мощной крепости, - рассказали в администрации Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского района.

О происхождении трех камней из числа «Амурских столбов» упоминается в нанайской легенде. В незапамятные времена дочь местного шамана, девушка по имени Адзи (такое название носит сопка рядом с Шаманом) влюбилась в охотника. Ее отец не дал добро на свадьбу и тогда влюбленные сбежали. Шаман принял облик медведя и погнался за беглецами. В смертельной схватке сошлись шаман и охотник, но девушка, не желая допустить смерти дорогих ей людей, с помощью добрых духов остановила время. Так и замерли в скальных изваяниях шаман, девушка и охотник с собакой.

Присоединяйтесь к нашему проекту и предлагайте идеи, о чем самом-самом в Хабаровском крае можно рассказать. Пишите в комментариях, присылайте сообщения в WhatsApp +7 909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

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