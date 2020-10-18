Здесь будет город-сад: в Хабаровском крае благоустроили еще несколько десятков общественных территорий

Наши люди имеют право жить в комфортной и дружелюбной среде Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае действует несколько целевых программ и национальных проектов по благоустройству общественных территорий. Финансирование идет в основном из федеральной казны, местные бюджеты вносят небольшую часть от общей стоимости проекта.

ДВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УЮТНЫМ

В Комсомольске-на-Амуре к концу октября закончится ремонт пятидесяти дворов. В рамках «Единой субсидии» город получил свыше 125 миллионов рублей, доля софинансирования местного бюджета – один процент. Деньги получили из неосвоенных средств по Долгосрочному плану развития города.

Городские и краевые власти держат под жестким контролем не только сроки завершения работ, но и их качество. От того, как строители сработают на ремонте дворов зависит финансирование в будущем году. Если федерация увидит, что город завершил работы в срок с надлежащим качеством, то в 2021 году Комсомольску выделят средства на продолжение ремонта дворов.

Поэтому мэрия регулярно инспектирует ремонтируемые дворы. Сейчас в порядок привели 33 двора, по 17 работы продолжаются. В перечне дворов на следующий год – семьдесят объектов.

ЗАХОТЕЛИ – И СДЕЛАЛИ

Еще одна программа, по которой муниципалитеты могут получит хорошую финансовую поддержку из федеральной казны – национальный проект «Жилье и городская среда». В поселке Хор (район им. Лазо) на днях открыли зону семейного отдыха в микрорайоне кирпичного завода. Работы по благоустройству обошлись в 1,7 млн рублей, из них полтора миллиона – это федеральные средства, остальные – местное финансирование.

- Местные жители давно хотели, чтобы территорию между многоквартирными домами и общежитием бывшего завода облагородили. Поэтому в прошлом году на голосовании они выбрали именно эту площадку для благоустройства, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края. – Тротуары отремонтировали, поставили скамейки, спортивное оборудование и детский игровой комплекс. Смонтировали хорошее уличное освещение.

В ведомстве особо отметили активность местных жителей. Люди активно обсуждали с администрацией, что нужно сделать на площадке, вышли на субботник, убрали мусор. Активисты контролировали подрядчика и участвовали в приемке работ.

СПРАВКА

Всего в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» отремонтируют 118 общественных территорий, в следующем – еще 102. На днях Михаил Дегтярев, врио губернатора края, утвердил распределение субсидий на 2021 год для муниципалитетов. В общей сложности будет выделено 336 миллионов рублей. Из них Хабаровск получит 67 млн на ремонт пяти скверов, 56 млн рублей – Комсомольск-на-Амуре, где благоустроят также пять парков, скверов и пр. Амурску выделили 33,6 млн рублей, Советской Гавани – 22,4 млн рублей. По 15 млн получат Бикин, Вяземский и Николаевск-на-Амуре.