Михаил Дегтярев продолжает решать проблему долгостроев

Постепенно проблемных объектов становится меньше, полностью проблему решат в следующем году Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают разбираться с обманутыми дольщиками. Подвижки в этом вопросе есть и довольно серьезные. Уже сданы несколько жилых домов, в которые люди не могли въехать годами. Ранее Дегтярев поручил краевому правительству полностью и окончательно закрыть проблему долгостроев к октябрю 2021 года. Естественно, собственными силами край не справится с решением вопроса. Поэтому во время личных встреч с Маратом Хуснуллиным, заместителем председателя правительства РФ, и Владимиром Якушевым, министром строительства и ЖКХ РФ, Михаил Дегтярев добился договоренностей о федеральном финансировании проблемных строек.

- Мы видим, что помимо привлечения средств по линии федерального фонда, для достройки используются и другие механизмы работы с инвесторами. Бизнесу и органам власти необходимо взаимодействовать активнее. Учитывая, что по новым объектам мы работаем через эскроу-счета и новых обманутых дольщиков быть не должно, все усилия необходимо сосредоточить на решении вопросов по действующим долгостроям, - отметил тогда Михаил Дегтярев.

Все несданные вовремя объекта были взяты под личный контроль врио губернатора. По каждому дому разработан график, выявлены ключевые проблемы, назначены ответственные лица, которые обязаны в случае отклонения от графика немедленно вмешаться или доложить в вышестоящие инстанции о проблеме. Кроме того, глава края поручил краевому минстрою проводить регулярные встречи с дольщиками: информировать граждан о ходе дел, консультировать по возникающим вопросам и оперативно реагировать на жалобы.

На днях в минстрое прошла очередная встреча - с дольщиками компании «Диалог», объекты которой – одни из самых проблемных в крае. В том числе и по количеству дольщиков. Чиновники рассказали людям, что сейчас активизирована работа по сбору документов для передачи их в Федеральный фонд защиты прав дольщиков. Эта структура вправе выделять средства на недостроенные объекты. Пакет документов должен быть подан до 20 ноября текущего года - тогда наблюдательный совет фонда рассмотрит заявку в этом году и успеет выделить финансирование в течение 2020 года.

В минстрое отмечают, что половина необходимой документации собрана. Сейчас проводятся работы с конкурсным управляющим по предоставлению недостающих документов. Один из проблемных вопросов – реестр требований кредиторов застройщика, в котором отражены не все участники долевого строительства, над приведением документа в порядок сейчас работают специалисты минстроя.