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Общество

Память первой дальневосточной электростанции увековечили в Хабаровске

В открытии памятника принял участие Почетный гражданин Хабаровска Николай Крадин
Евгения МОЛОТОВА
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За этим, небольшим по размерам, памятником стоит большая история!

За этим, небольшим по размерам, памятником стоит большая история!

Фото: Предоставлено

Накануне в Хабаровске, на набережной имени Геннадия Невельского, по инициативе Дальневосточной генерирующей компании (входит в группу РусГидро) и корпоративного Музея энергетики имени В.П. Божедомова состоялось торжественное открытие памятной скульптуры на месте первой на Дальнем Востоке городской электростанции, построенной в 1906 году. Участие в сборе средств также приняли специалисты ОДУ Востока и АО «ДРСК», а также ветераны и живущие в других городах страны, и даже за рубежом, бывшие работники энергосистемы. Церемония проходила под звуки военного оркестра. Именно на этом самом месте в начале прошлого века Товариществом на паях Симеона Ванкова была возведена электрическая станция. Монумент был создан на добровольные пожертвования дальневосточных энергетиков и подарен парку имени Муравьева-Амурского.

В мероприятии приняли участие энергетики, представители правительства, министерства культуры и комитета по развитию ТЭК Хабаровского края, администрации Хабаровска, краевого парка имени Муравьева-Амурского, краевого музея имени Гродекова, Дальневосточной государственной научной библиотеки, средств массовой информации и широкой общественности.

- В этот юбилейный для нас год, ознаменованный столетием плана государственной электрификации России - Плана ГОЭЛРО, 15-летием Дальневосточной генерирующей компании и десятилетием корпоративного музея энергетики имени В.П. Божедомова, наша компания выступила с инициативой по установке памятника, которая была поддержана на всех уровнях в крае и в городе, - рассказал директор филиала АО «ДГК» «Хабаровская генерация» Владимир Лариков. - Ведь именно отсюда берет свое начало городская электрификация на востоке России, сделавшая доступным для широких слоев населения электрическое освещение.

Как рассказал представитель АО «ДГК», «полной электрификации России и ее Дальнему Востоку пришлось ждать достаточно долго, но Симеон Ванков имеет прямое отношение к тому масштабному развитию, которая получила Россия в период реализации Плана ГОЭЛРО. Как председатель научно-технического совета при ВСНХ, профессор технических кафедр во многих московских вузах и член чрезвычайной комиссии «Электроплуг», он в прямом смысле стоял рука об руку с лучшими умами того времени в продвижении достижений технического прогресса. И мы сочли важным, чтобы сегодня было увековечено его имя».

Честь открыть памятный знак досталась почетному гражданину Хабаровска, председателю президиума краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников, заслуженному архитектору РФ Николаю Петровичу Крадину.

К работе над памятником энергетиками был привлечен член Союза художников России Валентин Михайлович Медведев. Для изготовления скульптуры использован гранит царских времен, 1913 года, практически ровесник самой первой городской электростанции, снятый с опор Амурского моста при его реконструкции в наше время.

Две короткие надписи на скульптуре сообщают потомкам о том, где, кем и когда была построена первая городская электростанция на Дальнем Востоке, и о том, что памятная скульптура появилась в год 100-летия ГОЭЛРО.

- За этим небольшим по размерам памятником стоит большая история! - подчеркнула руководитель корпоративного музея энергетики имени В.П. Божедомова Ольга Божедомова. - Сегодня мы предлагаем познакомиться с ней в деталях - с помощью архивных фотографий, официальных документов, газетных публикаций и свидетельств современников, которые представлены в уличной выставке под названием «Далекое - близкое», охватывающей период в развитии Хабаровска и его электрификации с 1905 по 2004 год. Открытие этой выставки завершило торжественную церемонию.

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