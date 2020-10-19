Дороги жизни: 18 октября профессиональный праздник отметили работники дорожного хозяйства в Хабаровском крае

Мы все – участники дорожного движения и то, в каком состоянии находится дорожная инфраструктура, напрямую влияет на нас. Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

«Легкой дороги!», пожалуй, самое частое пожелание в нашей жизни. Мы все – участники дорожного движения и то, в каком состоянии находится дорожная инфраструктура, напрямую влияет на нас. Без качественной и безопасной дороги не может быть комфортной жизни.

Еще лет 5-7 назад состояние дорог в Хабаровском крае, мягко скажем, оставляло желать лучшего. Ситуация начала меняться со стартом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

- Президент и обратил внимание правительства на разницу в состоянии федеральной и региональной дорожной инфраструктуры, - рассказывает Владимир Кудашев, директор Дальневосточного филиала ФАУ «РосдорНИИ». - Конечная цель проекта – не менее 50 процентов автодорог регионального подчинения должны соответствовать нормативам. Дорожники всей страны подключились к выполнению поставленной задачи. Активную роль в этом играет РосдорНИИ – Российский дорожный научно-исследовательский институт. Головной офис его в Москве, по стране есть несколько филиалов. Самый восточный – наш, Дальневосточный филиал РосдорНИИ в Хабаровске.

Сотрудники института следят за качеством дорог: не только обследуют состояние дорожного полотна, но и дают оценку сопутствующей инфраструктуре. Их задача проконтролировать работу дорожных строителей, проследить, чтобы не было отклонений от заданных параметров. На межгородских дорогах часто можно увидеть автомобили РосдорНИИ – это не просто автомобили, а полноценные лаборатории на колесах.

- С помощью приборов, а оборудование у нас, замечу, самое современное, наши сотрудники исследуют состояние дорожного полотна. Проверяют насколько оно ровное, исследуют качество дорожного покрытия. Есть исследования, которые мы выполняем только в лабораториях, на специальном оборудовании, - объясняет Владимир Витальевич.

К слову, недавно Дальневосточный филиал получил уникальные блок-лаборатории. По сути, это контейнер, который можно установить в любом подходящем месте, с лабораторным оборудованием. Блок-лабораторию поставили в Хабаровске, неподалеку от офиса филиала. Сюда везут образцы на исследования со всего Дальнего Востока.

- Мы используем, как и наработанные практики, так и новейшее оборудование. Те же прессы сейчас полностью автоматизированы. Если раньше нужно было с секундомером стоять и замерять, когда и при какой нагрузке разрушится образец, то сейчас исследование полностью автоматизировано, - продолжает директор филиала. - Компьютер считывает все данные, строит диаграмму. Могу сказать, что лаборатория в Хабаровске – одна из самых современных на Дальнем Востоке. Мы делаем лазерную диагностику, георадарное сканирование скоро будем делать – ожидаем к концу года поставку оборудования. Оно позволяет «просветить» дорожное полотно до основания, определить толщину и характеристики каждого слоя. В следующем году начнем большую работу по оцифровке дорог.

Много внимания уделяет РосдорНИИ поиску новых методик ведения дорожных работ и новым материалам, с повышенной износоустойчивостью и прочностью. Напомню, что по нацпроекту БКАД процент проектов с использованием новых технологий должен повышаться год от года. И РосдорНИИ в этом помогает заказчикам.

- Новые технологии и материалы появляются часто, наша задача – определить, можно ли применять методику в конкретных климатических условиях, соответствуют ли прочностные характеристики материала требуемым, - продолжает Владимир Кудашев. - На сайте РосдорНИИ есть специальный реестр таких методик, любой заказчик, в чьем ведении находятся дороги, может воспользоваться реестром, подобрать подходящую для себя технологию и использовать ее в проекте. Это очень удобный инструмент.

Вот, к примеру, технология «холодный асфальт» или аква-пач: его используют для ямочного ремонта. При ремонте дороги с помощью этой технологии нужно две вещи – сам материал и вода. И рабочие, разумеется.

- Материал высыпается в яму, тщательно перемешивается с водой и через 15 минут по дороге можно ехать, - слова Владимира Витальевича звучат как выдержка из научно-фантастического романа. - При этом работать с ним можно до холодов – примерно до минус 10-12 градусов. Сам холодный асфальт достаточно дорогой материал, однако если посчитать, сколько экономим на технике, перекрытии дороги, количестве рабочей силы, то при определенных условиях он выгоднее обычного асфальта.

Работы, по словам директора филиала, хватает. А в дальнейшем ее будет еще больше. Территории развиваются, экономика нуждается в расширении дорожной сети. И на передовую выходят дорожники, чтобы превратить «направление» в безопасную и качественную дорогу.

В Дальневосточном филиале особенно отмечают вклад заместителя директора Иваненко Валентина Константиновича ,заведующей испытательной лабораторией Шинкаренко Людмилы Владимировны, начальников отделений диагностики автомобильных дорог и мостов Назарова Анатолия Ивановича, кандидата технических наук Журбина Олега Владимировича, начальника отделения аудита качества и внедрения новых технологий Мазура Александра Владимировича и других сотрудников.