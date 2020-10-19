Четыре года назад в Хабаровске узнали о живодерках Фото: Борис КОКУРИН

СМЕРТЬ И УЖАС В ХАБАРОВСКЕ

Четыре года назад в холодные октябрьские деньки Хабаровск накрыла волна ужаса и омерзения. В сети появились фотографии и кадры издевательств над беззащитными животными – потрошили, топтали ногами, выкалывали глаза и подвешивали на стены как охотничьи трофеи. Кошек и собак две девушки находили по объявлениям «Отдам в добрые руки». Как утверждают все, кто встречался с ними вчерашние школьницы производили самое благоприятное впечатление.

Четыре года назад в Хабаровске узнали о живодерках Фото: Социальные сети

- Мне позвонила девушка, сказала, что ей нужен щенок для своей бабушки в частный дом, - рассказывает одна из хабаровчанок, разместившая объявление. - На встречу она приехала вместе с подругой. Сказала, что хочет щенка-мальчика, мол, чтобы не было проблем со стерилизацией. Легенда у нее была хорошая, все продумала. Некоторое время я еще вела с ней переписку, она говорила, что щенок освоился, затем пропала. А потом я увидела фотографии своего погибшего щенка в Интернете. При общении она вызвала у меня только доверие и симпатию.

Четыре года назад в Хабаровске узнали о живодерках Фото: Социальные сети

На большинстве фотографий лица мучительниц были скрыты, но неравнодушные люди довольно быстро опознали живодерок. Ими оказались Алина Орлова и Алена Савченко, одной из девушек на тот момент исполнилось 16 лет, другой 17. Они встречались с людьми забирали животных, обещая заботиться, а затем с запредельной жестокостью и неистощимой фантазией уничтожали, снимая процесс на видео. Всех, кто знакомился с «творчеством» живодерок ужасали даже не сами пытки, а насколько легко молодые девушки переступали грань, отделяющую нормального человека от чудовища.

Четыре года назад в Хабаровске узнали о живодерках Фото: Социальные сети

СУД ДА ДЕЛО

К делу подключились активисты и зоозащитники. Информация, собранная ими, оказалась настолько полной, а возмущение людей настолько неподдельным, что к делу подключились следственные органы возбудившие проверку по факту издевательства над беззащитными животными.

Скандал обрастал все новыми и новыми подробностями. На одну из живодерок завели уголовное дело, однако люди были готовы сами, не дожидаясь выводов следствия поквитаться с несостоявшимися студентками. Узнав о таком интересе к своим персонам, одна из живодерок бросилась в бега купив билет до Санкт-Петербурга, ее сняли с самолета в Новосибирске и вернули в Хабаровск, вторая обратилась в полицию за защитой – ей стали поступать письма с угрозами.

Четыре года назад в Хабаровске узнали о живодерках Фото: Социальные сети

Изначально уголовное дело завели только на одну девушку, затем в нем появилось еще два фигуранта. По версии следователей за живодерками тянется кровавый след из минимум 15 жестоких убийств животных. Поначалу их обвиняли только по статье «Жестокое обращение с животными», но по ходу расследования появились новые: экстремизм, разбой и оскорбление чувств верующих.

В деле также появился третий фигурант - Виктор Смышляев, который помогал Савченко издеваться над хабаровчанином. Мужчину избивали на камеру, заставляли признаться в гомосексуализме, а затем послали это видео к нему на работу.

РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ

Шумиха не утихала, люди, наблюдавшие за процессом больше всего опасались, что мучители отделаются если не штрафом, то условным сроком, но, судя по всему, следствие «спускать на тормозах» это дело намерено не было. Наверняка свою роль сыграл и пресловутый общественный резонанс, не оставивший силовикам путей к отступлению.

Самое интересное что реальные сроки все обвиняемые получили не за жестокость по отношению к животным, а за экстремизм. Савченко получила 4 года лишения свободы, а ее приятели, Алина и Виктор - по три. Из этих сроков вычтут время, проведенное в изоляторе, а там компания находится с ноября 2016 года.

Четыре года назад в Хабаровске узнали о живодерках Фото: Социальные сети

На протяжении всего процесса живодерки наслаждались всеобщим вниманием и вели себя очень вызывающе. В тюрьме Савченко даже вышла, замуж за своего поклонника сменив фамилию на Нечаеву. Сидеть живодеркам пришлось недолго им зачли сроки нахождения в СИЗО. В прошлом году Алина Орлова уже вышла на свободу и по сведенью активистов занимается маникюром на дому. По всем расчётам Савченко, теперь уже Нечаева тоже скоро окажется дома.

Впрочем, в сети появились данные что Алена тоже уже вышла и даже организовала собственный бизнес торгуя по видеосвязи своим телом. Однако эти данные пока никак не подтверждены.

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