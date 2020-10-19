Ко дню основания Хабаровского края 2020: самая уникальная каменная роща Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В этом году Хабаровскому краю исполняется 82 года. История региона начинается с 20 октября 1938 года после разделения Дальневосточного края. До праздничной даты мы постараемся рассказать о выдающихся особенностях нашего региона. Условно этот проект назвали «Самое-самое в Хабаровском крае!». Это значит, что до дня рождения региона мы будем рассказывать о том, что можно преподнести с приставкой «самое». Теперь об уникально каменном лесе, который находится в Ванинском районе

Каменная роща расположена в бухте Сизиман в 180 километрах на север от порта Ванино, поэтому ее называют сизиманским. Она представляет собой окаменелые останки деревьев секвойя, возраст которых насчитывает несколько десятков миллионов лет.

- По версии ученых, окаменелыми деревья стали более 30 миллионов лет назад при извержении вулкана. Предполагают, что субтропические леса были погребены потоками лавы. Вытесненная клетчатка за миллионы лет превратилась в окаменелость, - рассказали в администрации Ванинского района.

Вполне возможно, что из окаменелого дерева древние люди, обитавшие в этих местах, делали орудия труда и охоты. Кстати, ранее археологи нашли признаки того, что в здешних места действительно жили люди.

Присоединяйтесь к нашему проекту и предлагайте идеи, о чем самом-самом в Хабаровском крае можно рассказать. Пишите в комментариях, присылайте сообщения в WhatsApp +7 909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

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