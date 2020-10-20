Дети рисуют Хабаровский край: итоги конкурса «Комсомолки»

Работа победителя конкурса Степана Бурова

Сегодня, 20 октября 2020 года отмечается 82-я годовщина со дня основания Хабаровского края. И сегодня мы подводим итоги конкурса детского рисунка «Дети рисуют родной край», который редакция провела при поддержке детской парикмахерской «Карамелька» и детского развлекательного центра «Фэмили парк». Битва вышла напряженной, все юные конкурсанты приложили массу усилий и проявили удивительные таланты. Однако, конкурс, это в первую очередь состязание, а потому всегда есть победители и те, кому удача улыбнулась недостаточно широко. Итак, тройка победителей. Почетное третье место, набрав 116 голосов, получил ученик 46 средней школы города Хабаровска 8-летний Артем Сушко. Второе место заняла Полина Боталова, 8-летняя жительница краевой столицы. За ее творчество проголосовали 249 человек. И первое место, набрав 366 голосов, занят 7-летний Степан Буров.

Кроме того, призом зрительских симпатий отмечены работы 4-летней Арины Камборовой из послека Тополево и 15-летней Ирины Коваль.

Редакция «КП» - Хабаровск», поздравляет победителей с заслуженными наградами и желает дальнейших успехов в творчестве!