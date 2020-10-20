Школьники Хабаровского края уйдут на досрочные каникулы, но не все

Школьники будут освобождены от занятий до 8 ноября включительно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Школьников Хабаровского края отправят отдыхать из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Досрочные каникулы начнутся со среды, 21 октября. На досрочные каникулы не уйдут ученики в северных районах края.

- Исключение составят школы северных районов края, где нулевая заболеваемость коронавирусом. Там дети доучатся до конца текущей недели. Список районов сейчас уточняется и будет опубликован во второй половине дня 20 октября, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Хабаровского края.

Школьники будут освобождены от занятий до 8 ноября включительно. С понедельника, 9 ноября, ученики вернутся за парты.

Вузы, техникумы и колледжи в крае с 21 октября передут на дистанционное обучение. Удаленно получать знания студенты будут один месяц.

Что касается детских садов, то они продолжат работать в обычном режиме. Предприятия общепита и развлекательные заведения будут работать до 23:00 часов. Под запретом остается работа кальянных и использование кальянов в барах и ресторанах.