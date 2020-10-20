С бывшей жены и партнера арестованного Сергея Фургала взыскали 270 миллионов рублей

25 процентов ООО «Торэкс» принадлежит Ларисе Стародубовой, экс-супруге Сергея Фургала Фото: Александра ШОПЕНКО

Суд в Москве взыскал с бывшей жены экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и его бизнес-партнера Николая Мистрюкова больше 270 миллионов рублей. Иск подал МСП банк, причина - задолженность по кредитному договору.

- Удовлетворены иски о взыскании задолженности в общей сумме на 267,1 миллиона рублей. Также соответчики должны будут оплатить расходы по оплате госпошлины - 60 тысяч рублей, - прокомментировали в Замоскворецком суде Москвы.

Напомним, что 25 процентов ООО «Торэкс» принадлежит Ларисе Стародубовой, экс-супруге Сергея Фургала. Обыски на предприятии прошли в прошлом году. После задержали еще одного совладельца ООО «Торэкс» - бизнес-партнера бывшего главы Хабаровского края - Николая Мистрюкова. Он же является главным свидетелем по уголовному делу Сергея Фургала.

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.