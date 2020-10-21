Министр образования Хабаровского края прокомментировала введение досрочных каникул для школьников

На досрочные каникулы не ушли школьники в труднодоступных районах и в тех, где заболеваемость коронавирусом нулевая Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, в каких районах региона школьники не уйдут на досрочные каникулы. Напомним, что ученики должны были уйти на отдых с 21 октября. Также внесены изменения по срокам начала дистанционного обучения для студентов. Меры связаны с растущей заболеваемостью коронавирусом.

На досрочные каникулы не ушли школьники в труднодоступных районах и в тех, где заболеваемость коронавирусом нулевая. Это Аяно-Майский, Полины Осипенко, Николаевский, Ульчский районы. Всех школьников в остальных территориях отправят на каникулы до 22 октября. Вернутся за парты ученики 8 ноября.

Что касается студентов вузов, техникумов и колледжей, то их переведут на дистанционное обучение. Получать знания удаленно ученики будут с 26 октября. Срок - один месяц.