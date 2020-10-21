Политолог прокомментировал доклад Дегтярева ко дню основания Хабаровского края

Поздравляя жителей Хабаровского края с днем основания региона, Михаил Дегтярев, врио губернатора, отчитался о достигнутом. Поводом для доклада стала не только годовщина края, но и сто дней на посту его главы.

Ключевых моментов было несколько. Михаил Дегтярев рассказал, как выстроил и продолжает выстраивать взаимоотношения с федеральными властями и госкорпорациями, как налаживает работу с людьми - через Народный совет и личное общение, как работает с предпринимательским сообществом, которое долгое время делили по принципу «свой-чужой».

- За три месяца новому врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву удалось сделать несколько знаковых дел. Во-первых, за два первых месяца побывать во всех без исключения городских округах и муниципальных районах края. Все ключевые проблемы территорий были увидены и оценены им «вживую», - прокомментировал доклад Евгений Чадаев, политолог, директор экспертно-аналитического центра «ДВ-регион». - Во-вторых, инициировать привлечение крупного российского бизнеса к решению социально-экономических проблем края. Надеемся, это только начало подобной стратегии, в будущем к нам могут прийти и другие серьезные экономические игроки российского рынка.

Эксперт отметил и несомненные успехи в общении с жителями края. Активизация хабаровского социума необходима, считает политолог. Долгое время мнение обычных жителей практически не учитывалось местными властями. Вовлечение общества в диалог, в котором все стороны не только говорят, но и слушают друг друга, несомненно укрепит авторитет краевых властей и лично Михаила Дегтярева.